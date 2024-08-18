بعد نتيجة المرحلة الأولى.. تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات 2024 لشعبة علمي رياضة. وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بلغ 88.65%، بينما بلغ الحد الأدنى لكلية التخطيط العمراني 87.8%، وينشر لكم موقع "الموجز " خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لعام 2024، حيث تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، وذلك وفقاً للحد الأدنى المعلن.

خطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني

للتسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني، يتوجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق على الرابط من خلال الضغط هنا.

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

-كتابة الرغبات بالترتيب المطلوب مع -مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد ترتيب اختيارات الطلاب

يمكن للطالب اختيار التخصص أو الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرجة. وعند الانتهاء من إدخال الرغبات، يمكن للطالب طباعة إيصال يحتوي على رقم وتاريخ وساعة تقديم الطلب. كما يتوجب تعديل الرغبات إذا كانت تخالف قواعد التوزيع الجغرافي المحددة.

تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2024

كما تم الإعلان عن تنسيق الكليات لشعبة علمي رياضة، والتي جاءت كالتالي:

حاسبات ومعلومات سوهاج (علوم): 375 درجة

هندسة المنصورة: 374 درجة

هندسة عين شمس: 373.5 درجة

هندسة سوهاج: 373 درجة

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 372.5 درجة

طب بيطري سوهاج: 372 درجة

هندسة الزقازيق: 372 درجة

علوم البترول والتعدين مطروح (علوم): 371.5 درجة

هندسة دمياط: 371 درجة

هندسة طنطا: 370 درجة

هندسة بور سعيد: 369.5 درجة

تخطيط عمراني القاهرة: 360 درجة

هندسة دمياط 371

هندسة طنطا 370

هندسة بور سعيد 369.5

هندسة الإسكندرية 369

هندسة بنها بشبرا 369

هندسة بنها 368

هندسة كفر الشيخ 368

هندسة حلوان 367.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5

هندسة السويس 367

هندسة المنوفية بشبين الكوم 367

هندسة حلوان بالمطرية 366.5

هندسة جنوب الوادي 366.5

هندسة الفيوم 365.5

هندسة بني سويف 364.5

هندسة أسيوط 364

هندسة أسوان 364

هندسة المنيا 364

هندسة الطاقة أسوان 363.5

تخطيط عمراني القاهرة 360

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5

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