بعد نتيجة المرحلة الأولى.. تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2024
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات 2024 لشعبة علمي رياضة. وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بلغ 88.65%، بينما بلغ الحد الأدنى لكلية التخطيط العمراني 87.8%، وينشر لكم موقع "الموجز " خلال السطور التالية كافة التفاصيل.
المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لعام 2024، حيث تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، وذلك وفقاً للحد الأدنى المعلن.
خطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني
للتسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني، يتوجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:
-الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق على الرابط من خلال الضغط هنا.
-إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
-كتابة الرغبات بالترتيب المطلوب مع -مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.
قواعد ترتيب اختيارات الطلاب
يمكن للطالب اختيار التخصص أو الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرجة. وعند الانتهاء من إدخال الرغبات، يمكن للطالب طباعة إيصال يحتوي على رقم وتاريخ وساعة تقديم الطلب. كما يتوجب تعديل الرغبات إذا كانت تخالف قواعد التوزيع الجغرافي المحددة.
تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2024
كما تم الإعلان عن تنسيق الكليات لشعبة علمي رياضة، والتي جاءت كالتالي:
حاسبات ومعلومات سوهاج (علوم): 375 درجة
هندسة المنصورة: 374 درجة
هندسة عين شمس: 373.5 درجة
هندسة سوهاج: 373 درجة
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 372.5 درجة
طب بيطري سوهاج: 372 درجة
هندسة الزقازيق: 372 درجة
علوم البترول والتعدين مطروح (علوم): 371.5 درجة
هندسة دمياط: 371 درجة
هندسة طنطا: 370 درجة
هندسة بور سعيد: 369.5 درجة
تخطيط عمراني القاهرة: 360 درجة
هندسة دمياط 371
هندسة طنطا 370
هندسة بور سعيد 369.5
هندسة الإسكندرية 369
هندسة بنها بشبرا 369
هندسة بنها 368
هندسة كفر الشيخ 368
هندسة حلوان 367.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5
هندسة السويس 367
هندسة المنوفية بشبين الكوم 367
هندسة حلوان بالمطرية 366.5
هندسة جنوب الوادي 366.5
هندسة الفيوم 365.5
هندسة بني سويف 364.5
هندسة أسيوط 364
هندسة أسوان 364
هندسة المنيا 364
هندسة الطاقة أسوان 363.5
تخطيط عمراني القاهرة 360
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5
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