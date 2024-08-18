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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

بأسماء المحافظات.. تعرف على تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم

تنسيق معهد فني صحي
تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم 

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم حيث يظهر اختلافًا في درجات القبول حسب المعاهد المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في معهد فني صحي جنوب الوادي هو الأعلى.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم حيث تأتي معاهد فني صحي الإسماعيلية وبورسعيد بأسقف درجات مقبولة تصل إلى 345 درجة و337 درجة على التوالي، مما يبرز تنوع الفرص المتاحة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية المختلفة حسب مناطقهم الجغرافية.

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 تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم 

 تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم 

وننشر تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم حيث تُعَدّ معاهد فني صحي أسيوط والمنصورة والزقازيق من بين الخيارات الرئيسية المتاحة، حيث تُقَدَّر درجات القبول فيها بحوالي 337 درجة، مما يتيح للطلاب خيارات متعددة بناءً على التوزيع الجغرافي وتفضيلاتهم الشخصي والتنسيقات كالتالي: 

 تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم 
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  جنوب الوادي: 348 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  الإسماعيلية: 345 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  بورسعيد: 337 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  أسيوط: 337 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  المنصورة: 337 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  الزقازيق: 337 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  طنطا: 335.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  سوهاج: 335 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  بنها: 333.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  الإسكندرية: 331.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  إمبابة: 330.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  الوادي الجديد: 330 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  أسوان: 329.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  بني سويف: 329.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم  رياضة المنصورة: 325 درجة.

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