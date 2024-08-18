بأسماء المحافظات.. تعرف على تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم حيث يظهر اختلافًا في درجات القبول حسب المعاهد المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في معهد فني صحي جنوب الوادي هو الأعلى.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم حيث تأتي معاهد فني صحي الإسماعيلية وبورسعيد بأسقف درجات مقبولة تصل إلى 345 درجة و337 درجة على التوالي، مما يبرز تنوع الفرص المتاحة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية المختلفة حسب مناطقهم الجغرافية.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم

وننشر تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم حيث تُعَدّ معاهد فني صحي أسيوط والمنصورة والزقازيق من بين الخيارات الرئيسية المتاحة، حيث تُقَدَّر درجات القبول فيها بحوالي 337 درجة، مما يتيح للطلاب خيارات متعددة بناءً على التوزيع الجغرافي وتفضيلاتهم الشخصي والتنسيقات كالتالي:

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم جنوب الوادي: 348 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم الإسماعيلية: 345 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم بورسعيد: 337 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم أسيوط: 337 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم المنصورة: 337 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم الزقازيق: 337 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم طنطا: 335.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم سوهاج: 335 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم بنها: 333.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم الإسكندرية: 331.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم إمبابة: 330.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم الوادي الجديد: 330 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم أسوان: 329.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم بني سويف: 329.5 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم رياضة المنصورة: 325 درجة.

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