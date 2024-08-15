تعرف علي تنسيق معهد فني صحي 2024 علمي علوم.. تفاصيل

تم الإعلان عن مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 لشعبة علمي علوم، والتي يتوقع أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي 2023.

تنسيق الكليات والجامعات

وتنشر “الموجز”مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 من الخيارات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة لشعبة علمي علوم، والتي لم تبدأ بعد.

فيما يلي مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2023 لطلاب شعبة علمي علوم:

مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي الإسماعيلية: 341.6 درجة



مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي بور سعيد: 333.6 درجة



مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي أسيوط: 333.5 درجة



مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي المنصورة: 333 درجة



مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي الزقازيق: 333 درجة

كما تم تحديد مؤشرات تنسيق معهد فني صحي رياضة لعام 2023:

مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي رياضة الوادي الجديد: 290.5 درجة



مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي رياضة سوهاج: 289.5 درجة



مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي رياضة أسوان: 295 درجة



مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي رياضة بني سويف: 298 درجة



مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي رياضة إمبابة: 301 درجة



مؤشرات تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 .. معهد فني صحي رياضة بور سعيد: 305.5 درجة



من المتوقع أن يتراوح تنسيق معهد فني صحي لعام 2024 لشعبة علمي علوم في حدود 80%، مع اختلاف بسيط بين المحافظات بناءً على الإقبال ومستوى مجموع طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالمعهد.

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