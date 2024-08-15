ما هي مادة العلوم المتكاملة لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تطبيق منهج جديد لطلاب الصف الأول الثانوي تحت اسم “ العلوم المتكاملة “ اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2024-2025. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، وينشر لكم موقع “الموجز” خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

المناهج الدراسية الجديدة في الثانوية العامة

وأشار الوزير إلى أن المنهج الجديد يأتي في إطار إعادة تصميم وتوزيع المحتوى العلمي والمعرفي للمرحلة الثانوية بشكل متوازن، موضحًا أن "مادة العلوم المتكاملة" ستجمع بين مادتي الفيزياء والكيمياء، حيث سيتم تقسيم المنهج إلى فرعين يتناول أحدهما الفيزياء والآخر الكيمياء، مع توزيع الدرجات بالتساوي بينهما في الامتحانات.

وأكد عبد اللطيف أن هذه التغييرات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الهوية الوطنية من خلال التركيز على دراسة تاريخ مصر وتضمين الموضوعات القومية في المناهج الدراسية، كما تهدف التعديلات إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مع زيادة عدد الحصص المخصصة لتعليم اللغة الأجنبية الأساسية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات المناهج الدراسية الجديدة مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر 2024، وفقًا للخطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وزير التربية والتعليم

مادة العلوم المتكاملة

الهيكلة الجديد للمناهج الدراسية 2025

ومن جانبها، قامت الهيكلة الجديدة على دراسة المناهج وأنظمة التعليم في عدة دول أجنبية لبعضها أنظمة تعليم معتمدة في مصر، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وتستهدف إعادة تصميم المناهج ودمج وحذف ما يمكن.

مواد الثانوية العامة 2025

وسيدرس طلاب الصف الأول الثانوي في 2024 /2025، ست مواد بدلًا من عشر مواد في 2023 /2024، وهم كالتالي:

-اللغة العربية

-اللغة الأجنبية الأولى

-التاريخ

-الفلسفة والمنطق

-الرياضيات

-العلوم المتكاملة

كما أشارت الوزارة إلى أن اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منح درجة (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من مادتى الكيمياء والفيزياء، كما سيعاد تدريس مادة الجغرافيا التي تم إلغاؤها من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخص الشُعب الأدبية في السنة التالية.

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