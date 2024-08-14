رسميا .. تعرف علي المواد المقررة على الثانوية العامة الجديدة التي أعلنها وزير التربية والتعليم .. ننشر المواد كاملة

أعلنت وزير التربية والتعليم عن المواد المقررة على الثانوية العامة الجديدة بالإضافة إلى مواد خارج المجموع وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه وزير التربية والتعليم

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، عن خطة وزارته لمواجهة أزمة الكثافات الطلابية في المدارس، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الإجراءات المتخذة لمواجهة الكثافة الطلابية:

الزيارات الميدانية:

قام وزير التربية والتعليم بزيارات ميدانية للمدارس عالية الكثافة في مختلف المناطق والمحافظات، حيث تواصل مع المدرسين، أولياء الأمور، ومديري الإدارات التعليمية، مما ساهم في وضع حلول عملية للأزمة.

استغلال الفراغات التعليمية:

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم حصر الفراغات التعليمية من قبل هيئة الأبنية التعليمية، بهدف استغلال هذه المساحات في إنشاء فصول إضافية لتقليل الكثافة داخل الفصول الحالية.

تغيير فترات الدراسة:

وشدد وزير التربية والتعليم أنه سيتم نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، مما يتيح استخدام مبانيها في الصباح للمدارس الإعدادية، والتي بدورها ستوفر مساحات للمدارس الابتدائية. هذا التغيير سيطبق بمرونة حسب احتياجات الإدارات التعليمية.

زيادة أيام الدراسة:

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سيتم زيادة عدد أيام الدراسة ليصبح خمسة أيام مخصصة للتعليم الأكاديمي بدلًا من أربعة، مع إضافة يوم سادس مخصص للأنشطة، مما يساهم في توزيع أفضل للطلاب على الفصول.

تطبيق فكرة الفصل المتحرك:

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفيسيتم استخدام فكرة الفصل المتحرك، حيث يمكن تحريك فصل إلى غرفة نشاط أو تربية رياضية خلال اليوم الدراسي، مما يقلل الكثافات في الفصول. كمثال، في محافظة القليوبية، سيؤدي تطبيق هذه الفكرة إلى تقليل كثافة الفصل من 69 طالبًا إلى 40 طالبًا.

هدف الإجراءات:

تهدف هذه الخطوات إلى تقديم حلول عملية وفعالة للأزمة، مع التأكيد على أن هذه القرارات جاءت بعد حوار موسع وموافقة جميع أطراف المنظومة التعليمية.

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