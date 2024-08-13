تعرف علي محظورات العام الدراسي الجديد التي أعلننها وزارة التربية والتعليم

محظورات العام الدراسي الجديد .. أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات هامة إلى المديريات التعليمية استعدادًا لـ العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 8 سبتمبر للمدارس الدولية و21 سبتمبر للمدارس الرسمية والخاصة. التوجيهات تشمل:



محظورات العام الدراسي الجديد

الزي المدرسي: الالتزام بالزي المدرسي الموحد مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن محددة في العام الدراسي الجديد .



مكافحة الدروس الخصوصية: محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية بداية من العام الدراسي الجديد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك المعلمين المتغيبين عن المدارس أو الذين يمارسون المهنة بشكل غير قانوني.



تأمين المدارس: التنسيق مع مديريات الأمن لوضع خطة لتأمين المدارس ومنشآتها، مع تكثيف الدوريات الأمنية مع بداية العام الدراسي الجديد.



سلامة محيط المدارس: التأكد من نظافة محيط المدارس وخلوه من المخاطر مثل المصارف والمياه الراكدة خلال العام الدراسي الجديد .



التواصل مع أولياء الأمور: تحديد مواعيد لزيارة أولياء الأمور للمدارس وتجنب تحصيل أي مبالغ مالية غير مشروعة.



التدخين: حظر التدخين داخل المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخالفين خلال العام الدراسي الجديد.



التسجيل الإلكتروني للغياب: تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا وإبلاغ أولياء الأمور بشكل دوري مع بداية العام الدراسي الجديد .

الأمن والإشراف: غلق أبواب المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من هوية الزائرين.

منع المبيعات والدعاية: منع مندوبي المبيعات والدعاية من دخول المدارس وعرض أي هدايا.

الإعلانات: حظر عرض أي إعلانات سياسية أو دينية على أسوار المدارس.

البرامج التعليمية: الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة والتأكيد على عدم استخدام كتب أو مناهج غير معتمدة من الوزارة.

التطوير والنظافة: التوسع في المساحات الخضراء داخل المدارس، صيانة المعامل والورش، وتنظيم رحلات مدرسية للمشروعات القومية والأماكن التاريخية.



محاربة التطرف والتنمير: التصدي للتطرف الفكري والتنمير بين الطلاب وتعزيز القيم الوطنية.



الالتزام بالخرائط الرسمية: استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية كما تصدرها الهيئة العامة للمساحة.



ترشيد الموارد: ترشيد استخدام الطاقة والمياه في المباني التعليمية.



الإجراءات القانونية: متابعة الالتزام بالرسوم الدراسية والكثافات المقررة في المدارس الخاصة والدولية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

تؤكد هذه الإجراءات على أهمية الانضباط وحماية العملية التعليمية من المخالفات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

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