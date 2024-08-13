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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

الحد الأدنى من 53%.. تنسيق ومصاريف الجامعة البريطانية 2025

تنسيق ومصاريف الجامعة
تنسيق ومصاريف الجامعة البريطانية 2025

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق ومصاريف الجامعة البريطانية 2025 للالتحاق بها قبل بدء العام الدراسي الجديد حيث يتطلع الطلاب إلى معرفة تفاصيل تنسيق ومصاريف الجامعات الخاصة وخاصة الجامعة البريطانية في مصر، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

 ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل التي تخص مصاريف الجامعة البريطانية 2025 حيث يُعتبر تنسيق الجامعات الخاصة مماثلاً لـ  تنسيق الجامعة البريطانية 2025 حيث  تسعى الجامعة إلى تقديم برامج دراسات عليا وبكالوريوس في مجموعة متنوعة من التخصصات مع التركيز على جودة التعليم والتدريب العملي. 

تنسيق ومصاريف الجامعة البريطانية 2025

تنسيق الجامعة البريطانية 2025 

 يتبع تنسيق الجامعة البريطانية 2025  نفس النظام المتبع في تنسيق الجامعات الخاصة حيث جاء الحد الأدنى للكليات 58% و53% حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالأمس كافة التفاصيل عنن التنسيقات وهي كالتالي: 

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  • تنسيق الجامعة البريطانية 2025 كلية الطب البشري: 79%
  • تنسيق الجامعة البريطانية 2025 كلية طب الأسنان: 77%
  • تنسيق الجامعة البريطانية 2025 كلية العلاج الطبيعي: 75%
  • تنسيق الجامعة البريطانية 2025 كلية الصيدلة: 71%
  • تنسيق الجامعة البريطانية 2025 كلية الطب البيطري: 67%
  • تنسيق الجامعة البريطانية 2025 كلية الهندسة: 68%
  • تنسيق الجامعة البريطانية 2025 كلية علوم الحاسب: 60%
  • كليات التكنولوجية الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، اللغات والترجمة، الإعلام، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، التمريض، الآثار، الحقوق، القانون، العلوم السينمائية، السويدي التكنولوجية: 53%
تنسيق ومصاريف الجامعة البريطانية 2025

مصاريف الجامعة البريطانية 2025


تختلف مصاريف الجامعة البريطانية 2025 حسب التخصصات الدراسية،  نقدم لكم التفاصيل التالية لمصاريف كليات الجامعة البريطانية:

  • مصاريف الجامعة البريطانية 2025 كلية الإدارة والعلوم السياسية: تتراوح المصاريف بين 156,625 و175,000 جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2025  كلية الفنون: تتراوح المصاريف بين 198,875 و225,000 جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2025  كلية الطاقة: تصل المصاريف إلى 190,000 جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2025  كلية طب الأسنان: تتراوح المصاريف بين 242,000 و290,000 جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2025  كلية التمريض: تتراوح المصاريف بين 76,688 و85,000 جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2025  كلية الصيدلة: تتراوح المصاريف بين 144,250 و195,000 جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2025  كلية الهندسة: تتراوح المصاريف بين 198,875 و240,000 جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2025  كلية الحقوق: تتراوح المصاريف بين 156,625 و175,000 جنيه

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