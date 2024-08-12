تنسيق المرحلة الأولى.. رابط بوابة مصر الرقمية وخطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة

بدأت اليوم أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات المصرية، حيث تم إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى. يمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة 16 أغسطس 2024.

وتشر “الموجز:” تقرير يتضمن خطوات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024

تنسيق المرحلة الأولى .. رابط موقع التنسيق الإلكتروني:

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي: موقع التنسيق الإلكتروني.

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى:

تنسيق المرحلة الأولى .. الشعبة العلمية (علمي علوم): الحد الأدنى 371 درجة أو أكثر بنسبة 90.48%، بإجمالي 23,850 طالبًا.



تنسيق المرحلة الأولى.. الشعبة الهندسية (علمي رياضة): الحد الأدنى 357 درجة أو أكثر بنسبة 87.07%، بإجمالي 15,355 طالبًا.



تنسيق المرحلة الأولى .. الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 280 درجة أو أكثر بنسبة 68.29%، بإجمالي 73,995 طالبًا.|



بذلك، يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى 113,200 طالبًا من جميع الشعب.

خطوات تسجيل الرغبات:

إليك خطوات تسجيل رغباتك عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى:

1. إدخال رقم الجلوس:

قم بإدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري، وهو الرقم المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

2. عرض الرغبات المسجلة سابقاً:

إذا كنت قد سجلت رغباتك في زيارة سابقة، فستظهر لك قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به. يمكنك إضافة أو تعديل الرغبات الحالية إذا لزم الأمر.

3. التحقق من البيانات الأساسية:

تأكد من صحة بياناتك الأساسية مثل الاسم، المجموع، مجموعة المواد أو التخصص، الإدارة التعليمية، أو المعهد الذي تتبعه.

4. إدخال/تعديل قائمة الرغبات:

أدخل أو عدل قائمة رغباتك



في أول زيارة للموقع، ستكون القائمة فارغة. يمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها، وفقًا للترتيب الذي تفضله.

راعِ شروط التنسيق مثل قواعد التوزيع الجغرافي، اجتياز اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك، ومتطلبات القبول الخاصة بالكليات (مثل القبول لبنين أو بنات فقط، درجات اللغات للكليات التي تتطلبها).

يمكنك أيضًا إزالة أي كلية أو معهد بعد إضافته، أو تعديله إلى كلية أو معهد آخر، أو إعادة ترتيب رغباتك.







وزارة التربية والتعليم

5. تسجيل الرغبات:

بعد إدخال قائمة رغباتك، سيتاح لك مراجعتها. قم بإصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات. بعد التسجيل، سيعرض لك الموقع استمارة الرغبات المسجلة مع رقم تسجيل المعاملة وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا.

يمكنك طباعة هذه المستندات أو حفظها في ملف. إذا قمت بإدخال بريد إلكتروني، سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك.

6. طباعة استمارة الرغبات:

إذا رغبت في طباعة قائمة رغباتك، اختر مفتاح الطباعة للاستعانة بها لاحقًا.

تأكد من مراجعة كل خطوة بعناية للتأكد من صحة البيانات والرغبات قبل إتمام عملية التسجيل.

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