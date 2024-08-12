«سجل الآن».. موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024، يتزايد اهتمام طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم بمتابعة تفاصيل تنسيق الكليات، اليوم الاثنين، تنطلق أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات وتستمر حتى 16 أغسطس، حيث أصبح بإمكان الطلاب تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مكتب تنسيق الجامعات 2024

وقد أعلن مكتب التنسيق الجامعات، أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى لشعبة "علمي علوم" هو 371 درجة بنسبة 90.48%، بينما جاء الحد الأدنى لشعبة "الهندسية" عند 357 درجة بنسبة 87.07%. أما شعبة "الأدبية"، فتم تحديد الحد الأدنى لها بـ280 درجة بنسبة 68.29%، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الطلاب المؤهلين للمرحلة الأولى 113200 طالب من مختلف الشعب.

خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني

وأوضح مكتب التنسيق الإلكتروني الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها لتسجيل رغباتهم، وذلك عبر الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال رقم الجلوس والرقم السري، ثم ترتيب الرغبات وفقاً للتوزيع الجغرافي المحدد.

مكتب تنسيق الجامعات 2024

مزايا التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2024

التنسيق الإلكتروني يوفر العديد من المزايا للطلاب وأولياء الأمور، إذ يتيح للطالب تسجيل رغباته ومراجعتها وتصحيحها دون الحاجة إلى التنقل أو الوقوف في طوابير. كما يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات خلال فترة التنسيق مما يقلل من احتمالات الأخطاء.

استقبال تظلمات الثانوية العامة لعام 2024

وفي سياق آخر، تستمر وزارة التربية والتعليم في استقبال تظلمات الطلاب على نتائج الثانوية العامة حتى 22 أغسطس 2024. وقد أعلنت الوزارة عن تخفيض رسوم التظلمات لهذا العام لتصبح 300 جنيه لكل مادة بدلاً من 500 جنيه، ويمكن تسديدها عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة وجود أحقية للطالب في أي درجات يتم اعادة رسوم التصحيح له مرة ثانية من خلال ايصال سداد مصروفات إعادة تصحيح أوراق الاجابة والتي يحصل عليه الطالب من هيئة البريد ويتم احتساب تلك الدرجات إلى المجموع الكلي للطالب.

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