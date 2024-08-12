رسوم استلام استمارات الثانوية العامة 2024 وخطوات التظلم على النتيجة|تفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرسوم الخاصة باستلام استمارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024. وأوضحت الوزارة أن رسوم استمارة النجاح تبلغ 65 جنيهًا، ويتم تسليم إخطار الدور الثاني والرسوب لطلاب الثانوية العامة داخل المدارس، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وأكدت وزارة التعليم أنه في حال حضور ولي الأمر لاستلام شهادة النجاح، يجب إحضار بطاقة الرقم القومي لكل من الأب والطالب، مشددة على أهمية الرقم السري الموجود داخل الشهادة للتقديم في التنسيق وكتابة الرغبات.

بدء تسليم استمارات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك داخل المدارس بموجب بطاقة الرقم القومي للطلاب الناجحين. وفي سياق متصل، أفادت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، بأن استمارات النجاح متوفرة في جميع مدارس القاهرة الثانوية اعتبارًا من الأحد 11 أغسطس 2024.

كما أشارت المديرية إلى أن التقديم للتنسيق أو كتابة الرغبات لا يمكن إتمامه بدون الرقم السري الموجود داخل الاستمارة.

موعد انتهاء تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

وفيما يتعلق بتظلمات الثانوية العامة، أعلنت الوزارة أن باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول سيظل مفتوحًا من الخميس 8 أغسطس حتى الخميس 22 أغسطس الجاري، مما يمنح الطلاب خمسة عشر يومًا لتقديم التظلمات.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

للتقدم بتظلم، يجب على الطالب دفع مبلغ 300 جنيه لكل مادة يرغب في التظلم بشأنها، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة مثل البريد المصري، فوري، وأي فاينانس، ويتم إيداع المبلغ في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

بعد ذلك، يقوم الطالب بالتقديم الإلكتروني أولًا وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع عبر الإنترنت. عند تحديد يوم التظلم، يحضر الطالب بمفرده أو مع ولي الأمر فقط، ويمنع اصطحاب مدرس المادة. ويلتزم الطالب بالحضور في الموعد المحدد، مع تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به وولي الأمر.

الثانوية العامة 2024

أثناء الاطلاع، يقوم الطالب بمراجعة إجابات "ورقة البابل شيت" و"ورقة المقال"، ويقوم بتجميع الدرجات وفقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، وتدوين ملاحظاته في المكان المخصص لذلك. وفي حال تعديل الدرجات، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم، ويحق له استرداد رسوم التظلم البالغة 300 جنيه لكل مادة.

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