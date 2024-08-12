التعليم تكشف حقيقة زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم حقيقة ما تداول حول زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية، تؤكد حرصها على مصلحة الطلاب وضمان حقوقهم، وقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات الخاصة بتصحيح امتحان مادة الفيزياء لضمان تحقيق العدالة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم حول ما تداول بشأن إضافة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن كافة الإجراءات التي اتخذتها خلال الأيام الماضية بشأن زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة والإجراءات الأخرى والتي تم الإعلان عنها بشفافية، تأتي ضمن حرصها على ضمان حقوق الطلاب كاملة.

تصحيح الإجابات: تم اعتبار الإجابتين "ب" و"ج" صحيحتين للسؤال رقم 34 في نموذج (أ) وباقي النماذج الخاصة بامتحان مادة الفيزياء. بناءً على ذلك، تم إضافة زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة الذين اختاروا الإجابة "ب" وتعديل نتائجهم.

تعديل التنسيق: تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل تنسيق الطلاب الذين حصلوا على الدرجات الإضافية، لضمان حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تحقيق عاجل: قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة امتحان الفيزياء ونموذج الإجابة، بعد سحبه من بنوك الأسئلة، للتحقيق العاجل في الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بسبب عدم دقة نموذج الإجابة.

حقيقة زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

حقيقة زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

في ظل ما أُثير من شائعات حول زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، قدمت وزارة التربية والتعليم توضيحاً شاملاً حول هذه القضية.

خطأ في مادة الفيزياء

وكانت زيادة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة بسبب وجود خطأ في نموذج الإجابة الرسمي لمادة الفيزياء، حيث تم تسجيل إجابة السؤال رقم 34 كالإجابة الصحيحة "جـ"، بينما الإجابة الصحيحة كانت "ب". وقد اكتشف هذا الخطأ بعد نشر نماذج الإجابة عبر تطبيق "مدرستنا بلس" الذي تقدمه الوزارة.

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