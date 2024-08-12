تسجيل رغبات الثانوية العامة.. تنسيق كلية ألسن 2024

يبحث الطلاب عن تنسيق كلية ألسن 2024 قبل تسجيل رغبات الثانوية العامة والتي تنطلق اليوم الإثنين حيث يتجه الطلاب لتحديد اختياراتهم بما يتناسب مع أهدافهم الأكاديمية، من بين الكليات التي تحظى باهتمام كبير هذا العام هي كلية الألسن، حيث يتطلع العديد من الطلاب إلى الالتحاق بها نظرًا لأهمية التخصصات التي تقدمها ودورها في فتح آفاق واسعة في سوق العمل.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق كلية ألسن 2024 قبل تسجيل رغبات الثانوية العامة والتي يزداد البحث عنها مع بدء عملية التسجيل في رغبات الثانوية العامة، حيث يسعى الطلاب لمعرفة الحد الأدنى للقبول والكليات المتاحة وفقًا لتقديراتهم، هذه الفترة تشهد توترًا وتطلعًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

تنسيق كلية ألسن 2024

تفاصيل تنسيق كلية ألسن 2024

من المتوقع أن يشهد تنسيق كلية ألسن 2024 ارتفاعًا في مؤشرات القبول بنسبة تقارب 2% مقارنة بالعام الماضي، لذلك نستعرض لكم كافة التفاصيل عن كليات ألسن لهذا العام 202-2025 في جميع محافظات مصر قبل تسجيل الطلاب رغبات الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:

تنسيق كلية ألسن 2024

تنسيق كلية ألسن 2024 عين شمس: 330.0 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 الفيوم: 328.5 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 كفر الشيخ رياضة: 327.0 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 أسوان: 326.5 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 بني سويف: 326.0 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 الأقصر: 325.5 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 المنيا: 325.0 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 سوهاج: 325.0 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 جنوب الوادي فرع الغردقة: 324.5 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 قناة السويس رياضة بالإسماعيلية: 323.0 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 عين شمس رياضة: 310.5 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 الفيوم رياضة: 308.5 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 أسوان رياضة: 307.5 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 بني سويف رياضة: 306.5 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 الأقصر رياضة: 304.0 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 المنيا رياضة: 300.5 درجة.

تنسيق كلية ألسن 2024 سوهاج رياضة: 299.0 درجة.

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