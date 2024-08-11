بعد نتيجة الثانوية العامة .. كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية الشرطة 2024



تنسيق كلية الشرطة 2024.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها، عن تنسيق كلية الشرطة 2024 رغبة منهم في الالتحاق بها، والاطلاع على المتطلبات الورقية تمهيداً للتقديم في المواعيد المحددة.



تنسيق كلية الشرطة 2024

موعد التقديم في كلية الشرطة 2024

- يستمر فتح باب القبول في كلية الشرطة 2024 لـ طلاب الشهادة الثانوية 2024، والدبلومات الأجنبية حتى 29 من شهر أغسطس. والذي كان قد بدأ في الأول من الشهر ذاته.

تنسيق كلية الشرطة

- أما الحاصلين على كلية الحقوق سواء من الذكور والإناث، فضلاً عن خريجي التربية الرياضية إناث، بدأ التقديم بشأنهم منذ الأول من أغسطس ويستمر حتى 12 سبتمبر 2024.



رابط التقديم على كلية الشرطة 2024

وفق وزارة الداخلية فإنه يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام 2024، زيارة الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الضغط هــنــــــــــــــــا، وتقديم الأوراق المطلوبة وملء البيانات.



خطوات التقديم في كلية الشرطة 2024

- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- اختيار الالتحاق بكلية الشرطة.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم

- إدخال كلمة المرور المستخدمة لتفعيل الحساب على موقع وزارة الداخلية.

- كتابة جميع البيانات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة.

- الضغط على كلمة تسجيل.

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تنسيق كلية الشرطة 2024

للحاصلين على نسبة 65% من طلبة الشهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات الأخرى، يمكنهم التقديم على تنسيق كلية الشرطة لعام 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم على كلية الشرطة 2024



- عدد 4 صور شخصية للطالب «خلفية بيضاء» مقاس 4*6.



- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للواصي في حالات غياب أو وفاة ولي الأمر، فضلاً عن صورة لقرار الوصاية

- إذا كان ولي أمر الطالب من أصحاب العمل الحر، فإنه ينبغي إرفاق المستندات التي تثبت ذلك، سواء السجل التجاري أو البطاقة الضريبية أو حيازة أرض زراعية.

- صورة للوالدين كارت طولي للاثنين.

- ينبغي توفر صورة بطاقة الرقم القومي للطالب الراغب في الالتحاق بكلية الشرطة 2024 2025.

- أصل شهادة المؤهل، شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية.

- شهادة تفيد بحسن سير وسلوك الطالب.



- نموذج 110 جند.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- - صورة بطاقة والدة الطالب

- صورة لشهادة المؤهل لولي الأمر إن وجدت.

- شهادة القيد العائلي

- صورة من الشهادات الرياضية الحاصل عليها الطالب إن وجدت..

- صورة لمستندات الأملاك ومدخرات الوالد والوالدة.



شروط كلية الشرطة 2024

أن يكون الطالب من أبوين مصريين الجنسية، وغير مزدوجي الجنسية.

أن يكون الطالب مصرى الجنسية.

لم يسبق حصول الوالدين على جنسية دولة أخرى.

أن يكون الطالب محمود السيرة وحسن السُمعة.

ألا يزيد سن الطالب المتقدم في أكتوبر 2024 على 22 عاماً، وذلك بخصوص الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها



كما ينبغي ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة بقرار تأديبي نهائي أو بحكم.

ألا يكون الطالب سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.



أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جرائم الشرف أو الأمانة. أو الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة



ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ينبغي أن يكون متمتعا باللياقة الصحية والبدنية والسن.