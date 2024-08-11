بعد نتيجة الثانوية العامة .. تنسيق فنون جميلة 2024

تنسيق فنون جميلة 2024.. يزداد البحث عبر محرك جوجل عن تنسيق كلية فنون جميلة 2024 بشكل يومي، لكونها من الكليات التي يمكنها قبول طلاب الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية، الراغبين في الانخراط بمجال الفنون، أو الحاصلين على مستويات أقل من تنسيق كليات معينة.

تنسيق فنون جميلة 2024

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مؤشرات القبول في تنسيق كلية فنون جميلة 2024، للوقوف على الفرص المتاحة أمامهم والتي توفر لهم عمليات تقديم مريحة للالتحاق بالكلية التي لطالما حلموا بالوصول إليها.

تنسيق كلية فنون جميلة



توقعات تنسيق كلية الفنون الجميلة للعام 2023 بالمقارنة مع تنسيق العام الماضي 2024



مؤشرات تنسيق فنون جميلة 2023 للشعبة العلمية

جامعة الإسكندرية: 306.0 درجة - تخصص العمارة

جامعة الإسكندرية: 298.0 درجة - تخصص الفنون

جامعة حلوان: 316.5 درجة - تخصص العمارة



تنسيق فنون جميلة 2024.. جامعة المنصورة: 304.0 درجة - تخصص العمارة

تنسيق فنون جميلة 2024.. جامعة المنصورة: 286.0 درجة - تخصص الفنون

تنسيق فنون جميلة 2024.. جامعة أسيوط: 293.5 درجة - تخصص العمارة

تنسيق فنون جميلة 2024.. جامعة أسيوط: 280.5 درجة - تخصص الفنون

تنسيق فنون جميلة 2024.. جامعة المنيا: 295.5 درجة - تخصص العمارة

تنسيق فنون جميلة 2024.. جامعة حلوان: 290.5 درجة - تخصص الفنون

تنسيق فنون جميلة 2024.. جامعة المنيا: 281.5 درجة - تخصص الفنون

تنسيق فنون جميلة 2024.. جامعة الأقصر: 278.5 درجة - تخصص الفنون



مؤشرات تنسيق فنون جميلة 2023 للشعبة الأدبية

جاءت درجات القبول لطلاب الشعبة الأدبية كالتالي:

جامعة الإسكندرية: 325.5 درجة - تخصص الفنون

جامعة المنصورة: 315.0 درجة - تخصص الفنون

جامعة حلوان: 322.5 درجة - تخصص الفنون

جامعة المنيا: 301.0 درجة - تخصص الفنون

جامعة الأقصر: 295.5 درجة - تخصص الفنون

جامعة أسيوط: 300.5 درجة - تخصص الفنون

بينما تنسيق كلية فنون جميلة لعام 2024



تنسيق كلية فنون جميلة في محافظة الإسكندرية 2024 بمعدل 325.5 درجة.



تنسيق كلية فنون جميلة في محافظة المنصورة 2024 بمعدل 315 درجة.



تنسيق كلية فنون جميلة في محافظة حلوان 2024 بمعدل 322.5 درجة.

تنسيق كلية فنون جميلة في محافظة المنيا 2024 بمعدل 301 درجة.



تنسيق فنون جميلة في محافظة الأقصر 2024 بمعدل 295.5 درجة.

تنسيق كلية فنون جميلة في محافظة أسيوط 2024 بمعدل 300.5 درجة.



تحليل مؤشرات التنسيق

التوقعات لعام 2024

بالمقارنة مع بيانات تنسيق العام الماضي 2023 لـ كلية الفنون، من المتوقع أن تتباين درجات القبول لهذا العام بنسبة 1%، أي بمعدل زيادة 4 درجات لكل كلية.

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