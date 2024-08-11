تنسيق الكليات العسكرية 2024.. شهد محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة تزايداً في البحث عن تنسيق الكليات العسكرية لعام 2024، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

يستعد الطلاب الآن للخطوة المقبلة، وهي التقديم للكليات والمعاهد العسكرية المصرية، ومع إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لعام 2024، ازدادت التساؤلات حول شروط القبول تنسيق الكليات العسكرية 2024.

الحد الأدنى للقبول بالكليات الحربية والجوية والطب العسكري

يوفر موقع «الموجز» دليلًا شاملاً لـ تنسيق الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية المصرية لعام 2024، بالإضافة إلى شروط التسجيل الإلكترونية:

تنسيق الكلية الحربية 2024: تعد الكلية الحربية من أعرق الكليات العسكرية في مصر، حيث يقبل عليها آلاف الطلاب كل عام. الحد الأدنى للقبول لهذا العام هو 65% للشعبة العلمية و70% للشعبة الأدبية.

تنسيق الكلية البحرية 2024: يهتم العديد من الطلاب بالالتحاق بالكلية البحرية، حيث يتطلب القبول فيها 65% للشعبة العلمية، مع شرط إجادة السباحة.

تنسيق كلية الدفاع الجوي 2024: تعتبر من أكثر الكليات احترافية، ويشترط للقبول فيها الحصول على 70% للشعبة العلمية، مع تحقيق 70% في مادتي الفيزياء والرياضيات.

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تنسيق الكلية الجوية 2024: يشترط للقبول بالكلية الجوية 60% للشعبة العلمية و65% للشعبة الأدبية، وهي واحدة من أكثر الكليات جذبًا للطلاب.

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2024: الحد الأدنى للقبول بالكلية الفنية العسكرية هو 75% للشعبة العلمية، مع شرط الحصول على 75% فأكثر في مادتي الفيزياء والرياضيات.

تنسيق كلية الطب بالقوات المسلحة 2024: وهي أحدث الكليات العسكرية، ويشترط للقبول فيها 87% للشعبة العلمية.

تنسيق الكلية العسكرية التكنولوجية 2024: كانت تُعرف سابقًا بالمعهد الفني للقوات المسلحة، والحد الأدنى للقبول بها هو 60% للثانوية العامة و80% فأكثر للثانوية الصناعية.

شروط القبول بالكليات الحربية والجوية والطب العسكري للعام 2024، وتتضمن الآتي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الثانوية الصناعية بنظامي 3 و5 سنوات، أو مؤهل جامعي.

- أن يكون المؤهل من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة فقط، ولا تُقبل شهادات المعاهد العليا أو الأكاديميين.

- التمتع بحسن السير والسلوك.

- اللياقة الطبية وفق المعايير المحددة.

- اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، بما في ذلك قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر في حمام السباحة.

- ألا يكون المتقدم متزوجًا ولم يسبق له الزواج، مع التعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة.

- اجتياز اختبار المعلومات العامة واختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بتفوق.

- ألا يقل الطول عن 170 سم، باستثناء الكلية الجوية حيث يُسمح بحد أدنى للطول 158 سم.

- اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

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