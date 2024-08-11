لطلاب الثانوية العامة.. توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

تزداد تساؤلات الطلاب حول توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي وموعد نشرها رسميًا من قِبل وزارة التعليم العالي، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 غدًا الإثنين إلا أن هناك العديد من الطلاب ينتظرون موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي حيث يسعى العديد من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة الحدود الدنيا المطلوبة للالتحاق بالكليات الأدبية المتبقية، والتي تتضمن كليات الآداب، والتربية، والخدمة الاجتماعية، والحقوق.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

وتشير توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي إلى انخفاضاً طفيفاً في الحدود الدنيا للقبول مقارنة بالمرحلة الأولى، مما يفتح الباب أمام العديد من الطلاب لتحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي يحلمون بها، لذلك توقعات التنسيقات كالتالي:

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي جامعة حلوان: القبول بكلية التربية الفنية بالزمالك يتطلب 241.5 درجة، وكلية التربية الرياضية للبنات ببنها تبدأ من 242.5 درجة.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي جامعة الإسكندرية: التربية النوعية الفنية تبدأ من 243.5 درجة.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي جامعة المنيا: القبول بكلية التربية النوعية الموسيقية يتطلب 243.5 درجة.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي جامعة بني سويف: القبول في خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه يبدأ من 244.5 درجة، وفي كلية السياحة والفنادق من 246 درجة.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي جامعة قناة السويس بالإسماعيلية و جامعة مدينة السادات و جامعة الفيوم و جامعة المنصورة و جامعة الأقصر و جامعة مطروح: القبول في كليات السياحة والفنادق يتراوح بين 246 و 246.5 درجة.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة طنطا: القبول في كلية الحقوق يبدأ من 262 درجة، وفي جامعة الإسكندرية من 262.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة سوهاج: القبول في كلية الآداب يبدأ من 268 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة جنوب الوادي: القبول في كلية التربية طفولة مبكرة يبدأ من 268.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة الوادي الجديد: كلية الآداب تبدأ من 270.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة الفيوم: القبول في كلية دار العلوم يبدأ من 271.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة أسيوط: القبول في كلية الآداب انتساب موجه يبدأ من 275 درجة، وكلية التربية تعليم ابتدائي تبدأ من 282.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة القاهرة: القبول في كلية الحقوق انتساب موجه يبدأ من 281.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة المنيا: القبول في كلية الحقوق يتطلب 290 درجة، وفي كلية الآداب من 272.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة حلوان: القبول في كلية التربية طفولة يبدأ من 290.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة عين شمس: القبول في كلية الآداب بنات انتساب موجه يبدأ من 291 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي مرحله تانيه جامعة دمنهور: القبول في كلية الآداب يبدأ من 290.5 درجة.

اقرأ أيضًا