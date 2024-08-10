ننشر توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 والحاسبات لشعبة علمي رياضة المرحلة الثانية
تنسيق كليات الهندسة 2024 .. تنشر “الموجز” تنسيق كليات شعبة علمي رياضة للعام 2024 والذي من المتوقع أن يكون مشابهًا بشكل كبير لنتائج العام الماضي، وفقًا للبيانات الحالية.
وإليكم التفاصيل بناءً على تنسيق العام الماضي 2023/2024:
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 :
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بترول وتعدين السويس: 386
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة القاهرة: 368.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة عين شمس: 363.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الزقازيق: 364.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة المنصورة: 364.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 362.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة دمياط: 361.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بور سعيد: 359
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة طنطا: 358
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بنها بشبرا: 357.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الإسكندرية: 357
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة حلوان: 356.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة كفر الشيخ: 356.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة جامعة دمنهور: 356
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بنها: 355.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة السويس: 355
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة المنوفية بشبين الكوم: 355
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة حلوان بالمطرية: 354
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الفيوم: 352.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة جنوب الوادي: 351.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بني سويف: 351
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة أسوان: 350
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة المنيا: 350
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة سوهاج: 349.5
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة أسيوط: 349
توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الطاقة أسوان: 348.5
توقعات تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي:
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي الإسكندرية: 343
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان: 338
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. ذكاء اصطناعي كفر الشيخ: 338
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي بنها: 335
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم: 332
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي السادات: 332
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات الزقازيق: 337
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات العريش: 330
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة: 331
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات الفيوم: 331
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات بني سويف: 329
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات المنيا: 328
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات قنا: 328
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات أسيوط: 327
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات سوهاج: 327
تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات مطروح: 330
توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية:
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم القاهرة: 310
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم المنصورة: 308
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم دمنهور: 305
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم عين شمس: 304
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم المنوفية بشبين الكوم: 303
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم طنطا: 302
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم الزقازيق: 302
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم كفر الشيخ: 301
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم بنها: 301
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم دمياط: 298
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم بور سعيد: 297
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم الفيوم: 296
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم السويس: 296
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم بني سويف: 295
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم أسوان: 295
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم أسيوط: 291
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم المنيا: 291
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم جنوب الوادي: 290
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم سوهاج: 289
تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم بنات عين شمس: 289
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