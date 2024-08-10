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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

ننشر توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 والحاسبات لشعبة علمي رياضة المرحلة الثانية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنسيق كليات الهندسة 2024 .. تنشر “الموجز” تنسيق كليات شعبة علمي رياضة للعام 2024 والذي من المتوقع أن يكون مشابهًا بشكل كبير لنتائج العام الماضي، وفقًا للبيانات الحالية. 

وإليكم التفاصيل بناءً على تنسيق العام الماضي 2023/2024:
 

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 :


توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بترول وتعدين السويس: 386

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة القاهرة: 368.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة عين شمس: 363.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الزقازيق: 364.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة المنصورة: 364.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 362.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة دمياط: 361.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بور سعيد: 359

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة طنطا: 358

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بنها بشبرا: 357.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الإسكندرية: 357

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة حلوان: 356.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة كفر الشيخ: 356.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة جامعة دمنهور: 356

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بنها: 355.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة السويس: 355

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة المنوفية بشبين الكوم: 355

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة حلوان بالمطرية: 354

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الفيوم: 352.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة جنوب الوادي: 351.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بني سويف: 351

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة أسوان: 350

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة المنيا: 350

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة سوهاج: 349.5

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة أسيوط: 349

توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الطاقة أسوان: 348.5


توقعات تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي:


تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي الإسكندرية: 343

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان: 338

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  ذكاء اصطناعي كفر الشيخ: 338

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي بنها: 335

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم: 332

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات وذكاء اصطناعي السادات: 332

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات ومعلومات الزقازيق: 337

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات ومعلومات العريش: 330

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة: 331

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات ومعلومات الفيوم: 331

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات بني سويف: 329

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات ومعلومات المنيا: 328

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات ومعلومات قنا: 328

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات ومعلومات أسيوط: 327

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات ومعلومات سوهاج: 327

تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 ..  حاسبات ومعلومات مطروح: 330



توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية:


تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم القاهرة: 310

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم المنصورة: 308

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم دمنهور: 305

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم عين شمس: 304

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم المنوفية بشبين الكوم: 303

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم طنطا: 302

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم الزقازيق: 302

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم كفر الشيخ: 301

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم بنها: 301

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم دمياط: 298

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم بور سعيد: 297

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم الفيوم: 296

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم السويس: 296

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم بني سويف: 295

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم أسوان: 295

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم أسيوط: 291

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم المنيا: 291

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم جنوب الوادي: 290

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم سوهاج: 289

تنسيق كليات علوم 2024 ..  علوم بنات عين شمس: 289



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