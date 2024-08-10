ننشر توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 والحاسبات لشعبة علمي رياضة المرحلة الثانية

تنسيق كليات الهندسة 2024 .. تنشر “الموجز” تنسيق كليات شعبة علمي رياضة للعام 2024 والذي من المتوقع أن يكون مشابهًا بشكل كبير لنتائج العام الماضي، وفقًا للبيانات الحالية.

وإليكم التفاصيل بناءً على تنسيق العام الماضي 2023/2024:



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 :



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بترول وتعدين السويس: 386



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة القاهرة: 368.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة عين شمس: 363.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الزقازيق: 364.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة المنصورة: 364.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 362.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة دمياط: 361.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بور سعيد: 359



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة طنطا: 358



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بنها بشبرا: 357.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الإسكندرية: 357



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة حلوان: 356.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة كفر الشيخ: 356.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة جامعة دمنهور: 356



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بنها: 355.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة السويس: 355



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة المنوفية بشبين الكوم: 355



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة حلوان بالمطرية: 354



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الفيوم: 352.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة جنوب الوادي: 351.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة بني سويف: 351



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة أسوان: 350



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة المنيا: 350



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة سوهاج: 349.5



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة أسيوط: 349



توقعات تنسيق كليات الهندسة 2024 .. هندسة الطاقة أسوان: 348.5



توقعات تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي:



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي الإسكندرية: 343



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان: 338



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. ذكاء اصطناعي كفر الشيخ: 338



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي بنها: 335



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم: 332



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي السادات: 332



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات الزقازيق: 337



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات العريش: 330



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة: 331



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات الفيوم: 331



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات بني سويف: 329



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات المنيا: 328



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات قنا: 328



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات أسيوط: 327



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات سوهاج: 327



تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024 .. حاسبات ومعلومات مطروح: 330





توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية:



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم القاهرة: 310



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم المنصورة: 308



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم دمنهور: 305



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم عين شمس: 304



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم المنوفية بشبين الكوم: 303



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم طنطا: 302



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم الزقازيق: 302



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم كفر الشيخ: 301



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم بنها: 301



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم دمياط: 298



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم بور سعيد: 297



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم الفيوم: 296



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم السويس: 296



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم بني سويف: 295



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم أسوان: 295



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم أسيوط: 291



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم المنيا: 291



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم جنوب الوادي: 290



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم سوهاج: 289



تنسيق كليات علوم 2024 .. علوم بنات عين شمس: 289





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