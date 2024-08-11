تنسيق كلية التمريض 2024: تعرف على الحد الأدنى لكل محافظة

تنسيق كلية التمريض 2024.. تزاداد نسب البحث بشكل يومي من قبل الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل لكلية التمريض، لذلك يبحث على مؤشر "جوجل" عن تنسيق كلية التمريض 2024 بالجامعات الحكومية بالقاهرة والمحافظات، لمعرفة الحد الأدنى للقبول بها.

يستعرض لكم موقع الموجز، تنسيق كلية تمريض المرحلة الثانية 2024، الذي يشغل بال المزيد من الأشخاص، وخاصة أولياء الأمور، واعتبارًا من غدًا الاثنين يبدأ التقديم، حسب لما قاله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مؤشرات لتنسيق الثانوية العامة 2024

من المقرر تعتمد تنسيق الكليات 2023 مؤشرات لتنسيق الثانوية العامة 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 من الشعبة العلمية (علمي علوم)، حيث يأتي تلك التنسيق لكلية التمريض 2024، وهناك أهم الكليات المرحلة الثانية العام الماضي، وذلك بعد أن وصل الحد الأدنى للقبول بها 69.26% فأصبحت قبلة لكثير من طلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة بورسعيد: 351 درجة بنسبة 85.60%.

- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة المنصورة: 347 درجة بنسبة 84.63%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا: 344 درجة بنسبة 83.90%.

- مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة دمياط: 340 درجة بنسبة 82.92%

تنسيق كلية التمريض 2024

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة الزقازيق: 337 درجة بنسبة 82.19%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة دمنهور: 334 درجة بنسبة 81.46%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض المنوفية بشبين الكوم: 332 درجة بنسبة 80.97%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة بنها: 323 درجة بنسبة 78.78%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة كفر الشيخ: 322 درجة بنسبة 78.63%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة أسيوط: 321 درجة بنسبة 78.29%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة سوهاج: 317 درجة بنسبة 77.31%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة المنيا: 313 درجة بنسبة 76.34%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة جنوب الوادي: 312 درجة بنسبة 76.09%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة القاهرة: 311 درجة بنسبة 75.85%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة عين شمس: 307 درجة بنسبة 74.87%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 307 درجة بنسبة 74.87%.

تنسيق كلية التمريض 2024



مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة الإسكندرية: 306 درجة بنسبة 74.63%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة مطروح: 306 درجة بنسبة 74.63%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة بني سويف: 301 درجة بنسبة 73.41%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة حلوان: 300 درجة بنسبة 73.17%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة الفيوم: 296 درجة بنسبة 65.60%.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض جامعة أسوان: 284 درجة بنسبة 69.26%.

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