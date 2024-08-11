بعد نتيجة الثانوية العامة .. تعرف على تنسيق هندسة القاهرة 2024

تنسيق هندسة القاهرة 2024.. بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، والاطلاع على درجات الطلاب في كل الأقسام، يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن تنسيق كلية الهندسة، حيث اختلفت التفسيرات بشأن عمليات التنسيق لهذا العام 2024 المتعلقة بطلاب قسم علمي رياضة للمرحلة الأولى.



كانت قد شهدت نتيجة الثانوية العامة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب نجاح الطلاب من قسم علمي رياضة، بالمقارنة مع النسبة للعام الماضي، والتي كانت بمفارقة وصلت إلى 81.3%، لذلك زادت الآمال بشأن ارتفاع القبول في كليات الهندسة على مستوى الجمهورية، والتي من المرجح أن تكون ما بين 1% إلى 2%.

تنسيق كلية الهندسة

تنسيق هندسة القاهرة 2024

تنسيق كليات الهندسة 2024 المرحلة الأولى علمي رياضة



جاءت المؤشرات الأولية المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولى لطلاب علمي رياضة، من مكتب التنسيق لعمليات القبول بالجامعات، وكان الحد الأدنى من القبول بنسبة 87.07%. وهذه بعض عمليات التنسيق المتوقعة لكليات الهندسة:

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هندسة القاهرة: 92.9%

هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس: 97.8%



هندسة المنصورة: 92.9%

هندسة دمياط: 92%

هندسة الزقازيق: 92.2%



هندسة عين شمس: 91.7%



هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 91.9%

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هندسة طنطا: 90.9%



هندسة بور سعيد: 91.2%



هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 90%



هندسة كفر الشيخ: 90.2%



هندسة المنوفية بشبين الكوم: 90%

هندسة بنها: 89.7%



هندسة الإسكندرية: 89.7%

هندسة السويس: 89.5%

هندسة بنها بشبرا: 89.7%



هندسة حلوان: 89.5%

هندسة سوهاج: 89%

هندسة حلوان بالمطرية: 89%

موعد فتح باب تسجيل الرغبات

وفق مكتب التنسيق فإن بدء عمليات تسجيل الرغبات لطلاب علمي رياضة المرحلة الأولى، قد تبدأ من يوم غداً الإثنين الموافق 12 أغسطس، إلى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري.