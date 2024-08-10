تنسيق الطب البيطري و خطوات القبول في برنامج طب وجراحة الحيوانات الأليفة

مع اقتراب بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024، تنشر “الموجز” تقرير عن تقدم كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة برامج تميز متعددة تتيح للطلاب فرصًا تعليمية وتوظيفية مميزة في مجالات مختلفة من الطب البيطري. هذه البرامج تلبي احتياجات سوق العمل وتوفر فرصًا لتطوير المهارات التخصصية التي يحتاجها الخريجون في مجالات متعددة. إليك نبذة عن برامج التميز المتاحة في الكلية:

1. برنامج تميز الأدوية والمستحضرات الطبية كلية الطب البيطري

عدد الساعات : 190 ساعة معتمدة.



: 190 ساعة معتمدة. شروط القبول : القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين.



: القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين. فرص التوظيف: تخريج أطباء بيطريين متخصصين في الأدوية البيطرية والمستحضرات الطبية، مما يفتح لهم فرص عمل في مصانع الأدوية، والمكاتب العلمية، وإعداد الملفات العلمية للمستحضرات البيطرية.

2. برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة كلية الطب البيطري



عدد الساعات : 190 ساعة معتمدة.



: 190 ساعة معتمدة. شروط القبول : القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين.



: القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين. فرص التوظيف: العمل في وزارتي الداخلية والدفاع، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والعيادات والمستشفيات الخاصة التي تهتم برعاية الحيوانات الأليفة.

3. برنامج تميز سلامة وجودة الأغذية كلية الطب البيطري



عدد الساعات : 190 ساعة معتمدة.



: 190 ساعة معتمدة. شروط القبول : القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين.



: القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين. فرص التوظيف: العمل في مجال سلامة الأغذية وجودتها عبر السلسلة الغذائية، بدءًا من الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك.

4. برنامج تميز طب ورعاية الأحياء المائية كلية الطب البيطري



عدد الساعات : 190 ساعة معتمدة.



: 190 ساعة معتمدة. شروط القبول : القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين.



: القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين. فرص التوظيف: التوظيف في مجالات الاستزراع السمكي، مثل صناعة الأعلاف، جودة وصحة المياه، إدارة برامج الأمان الحيوي للمزارع السمكية.



5. برنامج تميز طب وجراحة الفصلية الخيلية



عدد الساعات : 190 ساعة معتمدة.



: 190 ساعة معتمدة. شروط القبول : القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين.



: القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين. فرص التوظيف: العمل في الوزارات مثل الداخلية والدفاع، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والعيادات والمستشفيات الخاصة.

6. برنامج تميز التكنولوجيا الحيوية التطبيقية



عدد الساعات : 190 ساعة معتمدة.



: 190 ساعة معتمدة. شروط القبول : القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين.



: القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين. فرص التوظيف: العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، مثل مصانع إنتاج اللقاحات والمستحضرات البيولوجية، والمكاتب العلمية للشركات.

7. برنامج تميز طب ورعاية الدواجن كلية الطب البيطري



عدد الساعات : 190 ساعة معتمدة.



: 190 ساعة معتمدة. شروط القبول : القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين.



: القبول من مكتب التنسيق، ويمكن قبول الطلبة المحولين والوافدين. فرص التوظيف: تلبية احتياجات سوق العمل في مجال رعاية الدواجن، بما في ذلك العمل في مزارع الدواجن، شركات الأدوية واللقاحات، ومعاهد ومراكز الأبحاث البيطرية.

هذه البرامج مصممة لتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة المتخصصة التي تتيح لهم المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

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