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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

تنسيق كلية التمريض العسكري بعد الثانوية العامة 2024.. شروط التقديم

جريدة الموجز

 


تنسيق كلية التمريض العسكري 2024.. التمريض العسكري من المجالات الهامة التي يتهافت عليها الكثيرين من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها، كونه مجال يوفر الكثير من فرص العمل المستقبلية للشباب، كما يتيح لهم تقديم الخدمات للمواطنين، لذلك تدور التساؤلات حول طريقة التقديم، وطبيعة الأوراق المطلوبة المتعلقة بعملية تنسيق كليه التمريض العسكري.


تنسيق كلية التمريض العسكري السنة الحالية 2024


تنسيق كلية التمريض العسكري بالقاهرة بنحو 225 درجة.

تنسيق القبول بكلية التمريض العسكري بالشرقية بنحو 228 درجة.

تنسيق كلية التمريض العسكري بدمياط بقيمة 205 درجة.

تنسيق القبول بكلية التمريض العسكري بالاسكندرية بنحو 220 درجة.

تنسيق كلية التمريض العسكري 


تنسيق القبول بكلية التمريض العسكري كفر الشيخ بنحو222 درجة.

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الأوراق المطلوبة في تنسيق كلية التمريض العسكري 2024

 

شهادة الثانوية العامة بنسختها الأصلية مع 3 صور منها.


صورة البطاقة الشخصية للأب والأم

 

8 صور شخصية بخلفية بيضاء.

صورة شهادة ميلاد المتقدم و 3 صور منها.


فيش جنائي لكل من ولي الامر والطالب المتقدم للالتحاق بالكلية.


نموذج جند ض وجند 9 للذكور.

شروط تنسيق كلية التمريض العسكري 2024

 

أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون الطالب حاصل علي نسبة 75% في اللغة الانجليزية

اجتياز جميع الاختبارات بنجاح.

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