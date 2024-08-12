توقعات تنسيق طب بشري 2024 حكومي.. استعلام عنها الآن

توقعات تنسيق طب بشري 2024 حكومي.. يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن تنسيق كليات الطب 2024، واعتباراً من يوم الإثنين القادم 12 أغسطس 2024، حتى 16 من نفس الشهر، حسب ما قرره مكتب التنسيق.



المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2024 علمي علوم

كشف مكتب التنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لعام 2024 شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، بينما كان الحد الأدنى للشعبة العلمية بالعام الماضى 362 درجة فأكثر بنسبة مئوية 88.29% أي هناك زيادة فى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بنحو 9 درجات، في ظل ارتفاع نسب الطلاب الحاصلين على شرائح مجموع من 95% إلى أقل من 100% من 0.39% إلى 0.66%؛ ما يشير إلى ارتفاع الحد الأدنى للشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الأولى هذا العام.



تنسيق كليات الطب 2024

يتوقع البعض زيادة الحد الأدنى للقبول بتنسيق كليات الطب 2024، وسجل الحد الأدنى بتنسيق كليات الطب العام الماضي، وفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني، القيم التالية:

طب سوهاج 387.5 درجة

طب دمياط 383.0 درجة

طب المنصورة 382.5 درجة

طب الزقازيق 382.5 درجة

طب فاقوس 381.5 درجة

طب أسيوط 381.0 درجة

طب الإسكندرية 381.0 درجة

طب أسنان جنوب الوادي 380.5 درجة

طب جنوب الوادي 380.0 درجة

طب كفر الشيخ 379.5 درجة

طب طنطا 379.5 درجة

طب القاهرة 379.0 درجة

طب الاقصر 379.0 درجة

طب المنيا 377.5 درجة

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5 درجة

طب بور سعيد 377.5 درجة

طب عين شمس 377.0 درجة

طب بنها 377.0 درجة

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0 درجة

طب أسنان أسيوط 376.0 درجة

طب حلوان 376.0 درجة

طب أسنان المنصورة 375.5 درجة

طب أسوان 375.5 درجة

طب السويس 375.0 درجة

طب بني سويف 375.0 درجة

طب الفيوم 375.0 درجة

طب الوادي الجديد 374.5 درجة

طب العريش 374.5 درجة

طب أسنان الزقازيق 374.0 درجة

طب أسنان المنيا 374.0 درجة

طب أسنان طنطا 374.0 درجة

طب أسنان كفر الشيخ 373.5 درجة

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5 درجة

طب أسنان عين شمس 373.5 درجة

طب أسنان الإسكندرية 373.5 درجة

طب أسنان القاهرة 373.5 درجة

طب أسنان المنوفية 373.5 درجة

طب أسنان السويس 373.0 درجة

طب أسنان بني سويف 373.0 درجة

طب أسنان الفيوم 373.0 درجة درجة

طب بيطري المنصورة 362.5 درجة

طب بيطري الزقازيق 361.0 درجة

طب بيطري سوهاج 360.5 درجة

طب بيطري كفر الشيخ 360.5 درجة

طب بيطري عين شمس 359.0 درجة

طب بيطري جنوب الوادي 359.0 درجة

طب بيطري أسيوط 358.0 درجة

طب بيطري الإسكندرية 358.0 درجة

طب بيطري المنوفية 358.0 درجة

طب بيطري دمنهور 357.5 درجة

طب بيطري القاهرة 356.5 درجة

طب بيطري بنها 356.5 درجة

طب بيطري المنيا 356.0 درجة

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355.0 درجة

طب بيطري مدينة السادات 354.5 درجة

طب بيطري أسوان 354.5 درجة

طب بيطري العريش 353.5 درجة

طب بيطري بني سويف 353.5 درجة

طب بيطري مطروح 353.0 درجة

طب بيطري الوادي الجديد 352.5 درجة



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