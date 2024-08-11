رابط تظلمات الثانوية العامة 2024.. متى ينتهي التقديم.. يتساءل شريحة كبير من الطلاب والطلبات عن موعد إنتهاء تظلمات الثانوية العامة 2024، من أجل الحصول على رابط للتقديم على التظلمات ومعرفة سعر التظلم على المادة الواحدة.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2024

من المقر يتم التقديم تظلمات الثانوية العامة 2024 عبر رابط موقع التظلمات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموجود هنـــــــــــــــــــــــــــــا

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تظلمات الثانوية العامة 2024

يستمر تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2024 لمدة 15 يوم، حتي يوم 22 أغسطس، لتقديم طلب التظلم، يتتطلب دفع مبلغ 300 جنيه مصري لكل مادة يرغب الطالب في تظلمها،سوف يسدد عن طريق منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصري، فوري، أي فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

-وبعد سداد الرسوم وتقديم طلب التظلم، يتم الاطلاع على نماذج الإجابة في المواعيد المحددة بحضور الطالب أو ولي أمره فقط (ممنوع اصطحاب مدرس المادة

إجراءات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة في مصر لعام 2024:

بعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024 ، يحضر الطالب أو ولي أمره لمقر التظلمات في الموعد المحدد للاطلاع على نموذج الإجابة (ورقة البابل شيت أو ورقة المقالي)، ويُمنع اصطحاب مدرس المادة.



عند الحضور، يجب تقديم صورة ضوئية واضحة للطالب وولي الأمر، ثم يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات وتدوين ملاحظاته.



بعد الاطلاع على نموذج الإجابة، اللجان الفنية المختصة ستقوم بدراسة التظلم، في حال تعديل الدرجات، سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.



وزارة التربية والتعليم ستقوم بإخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.



لذا ينصح الطلاب بالالتزام بالحضور في الموعد المحدد والاطلاع الدقيق على نماذج الإجابة عند تقديم التظلمات، وفي حال أي استفسارات، يمكن الرجوع إلى القرارات الوزارية المنظمة لإجراءات التظلم.

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