الآن الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي جميع الصفوف 2024

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي جميع الصفوف 2024.. تزداد التساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمور، لمعرفة خطوات الاستعلام عن كود الطالب، لاتباع الإجراءات اللازمة للتقديم، ويتم بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم بقيادة الدكتور محمد عبداللطيف، مع إدخال الكود علي الحساب المدرسي.

كود الطالب بالرقم القومي

حول ذلك، يرصد لكم موقع الموجز، رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي جميع الصفوف 2024.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي جميع الصفوف 2024



وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فرصة للطلاب سهولة الاستعلام عن كود الطالب من خلال كتابة الرقم القومي 2024 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدًا على ضرورة الاستعلام عن كود الطلاب، لاتمام الإجراءات القادمة أثناء وقت التسجيل في الاستمارة للثانوية العامة أو عند تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق أو متابعة الدروس وغيرها من الأمور.

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رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي جميع الصفوف 2024



يمكن على جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024، كما حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي (1): تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الرسمي التالي: https://office365.emis.gov.eg/.



الخطوة الثانية (2): اختيار حساب الطالب/ة.



الخطوة الثالثة (3): اختيار علامة التبويب.



الخطوة الرابعة (4): وهي كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.



الخطوة الخامسة (5): الضغط على أيقونة الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024.

الثانوية العامة





الخطوة السادسة (6): يظهر أمام الطالب/ة كود الطالب.

ويسهل على كافة الطلاب تسجيل الكود، واستكمال باقي الإجراءات، وملئ استمارة الثانوية العامة أو متابعة الدروس أو تسجيل الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية والإعدادية وغيرها.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 لكل الفئات



صرحت الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود رسوم عند تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لجميع الأعمار، جاءت علي النحو التالي:

• الطلاب المقيدين في الصف الثالث الثانوي يلتزمون بسداد رسم قيمته 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

• الطالب المتقدم للامتحان قدره 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات.

•الطلاب المقيدين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة سداد 210 جنيهات مصرية.



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