حقيقة إضافة درجتين على نتيجة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول إضافة درجتين على نتيجة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار الجدل والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور متسائلين عن حقيقة هذا الأمر.

وينشر موقع “الموجز” كافة التفاصيل التي تدور حول اكتشاف إضافة درجتين على نتيجة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 والتي يُزعمون أنها ناتجة عن خطأ في نموذج الإجابة الرسمي، ووفقاً للأخبار المتداولة، فإن السؤال 34 في امتحان الفيزياء كان يحتوي على خطأ في نموذج الإجابة المعتمد.

إضافة درجتين على نتيجة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

قال محمود علي، معلم الفيزياء، عبر صفحته على فيس بوك، أن وزارة التربية والتعليم قررت إضافة درجتين على نتيجة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة لبعض الطلاب وفسر ذلك بأن الخطأ جاء من نموذج الإجابة الرسمي، حيث كانت الإجابة المسجلة للسؤال 34 هي "جـ"، بينما الإجابة الصحيحة كانت "ب".

وقد تم اكتشاف هذا الخطأ بعد نشر نماذج الإجابة على تطبيق "مدرستنا بلس" الذي توفره وزارة التربية والتعليم.

إضافة درجتين لمادة الفيزياء في نتيجة الثانوية العامة 2024

إضافة درجتين لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

عبّر الطلاب عن قلقهم بعد اكتشاف إضافة درجتين على نتيجة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة حيث أفادت الطالبة تغريد محمد، على مجموعة "تالتة ثانوي 2025" بأنها لاحظت درجتين زيادة في نتيجتها عند تسجيل التنسيق وسألت عما إذا كانت هذه الزيادة صحيحة أم أنها خطأ في التنسيق.



إضافة درجتين لمادة الفيزياء في نتيجة الثانوية العامة 2024

يتساءل أولياء الأمور عن حقيقة الأمر، حيث يزداد القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور في أثناء تسجيل الرغبات، ويخشى البعض من وقوع أخطاء قد تؤثر على تسجيلهم في الكليات التي يطمحون للالتحاق بها بعد إضافة هذه الدرجات.

موقف وزارة التربية والتعليم بشأن إضافة درجتين

حتى الآن، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي صحة الأنباء حول إضافة درجتين لمادة الفيزياء في نتيجة الثانوية العامة 2024 الوزارة لم تعلن عن أي تعديلات رسمية في نتائج امتحانات الثانوية العامة حتى اللحظة.

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