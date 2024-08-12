"التعليم" تعلن ضوابط اختبارات القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي 2024-2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من الضوابط الهامة المتعلقة باختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2024-2025، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل

مدارس المتفوقين 2025

ضوابط اختبارات القبول بمدارس المتفوقين:

أوضحت الوزارة أن اختبارات القبول تعتبر بمثابة مسابقة للالتحاق بمدارس المتفوقين، حيث سيتم عقد الامتحانات إلكترونيًا في لجان مخصصة من دور واحد فقط، يشمل المتقدمين لاختبارات القبول الطلاب الذين تغيبوا عن موعد الاختبار بعذر مقبول من رئيس أو نائب رئيس عام الامتحان، بالإضافة إلى الطلاب الذين واجهوا مشكلات فنية أثناء أداء الامتحان.

وسيتم قبول الطلاب بناءً على ترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولاً، ثم حسب ترتيب رغباتهم. بعد انتهاء الاختبارات، سيتم ترتيب الطلاب وفقًا لدرجاتهم في كل مكون من مكونات الاختبار التي تشمل الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، واختبار الذكاء، حيث يجب على الطلاب اجتياز معيار النجاح في كل مكون على حدة.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج المقبولين في اختبارات القبول بمدارس STEM سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويجب على الطلاب المقبولين طباعة إشعار النتيجة والتوجه به إلى المدرسة المقبولين فيها لاستكمال إجراءات التحويل وسحب ملفاتهم من المدارس الثانوية المقيدين بها.

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين:

حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وهي:

حصول الطالب على مجموع 274.5 درجة (98%) من المجموع الكلي. لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة. حصول الطالب على مجموع 266 درجة (95%) وحصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من المواد التالية: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم.

مصاريف مدارس المتفوقين العام الدراسي الجديد:

بلغت مصاريف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الماضي 2023 حوالي 5000 جنيه. كما يتعين على طلاب المدارس الخاصة العربية والخاصة للغات دفع نفس المصروفات التي كانوا يسددونها في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية، بينما يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية التي تقدر بـ30 ألف جنيه مصري لكل عام دراسي.

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