تنسيق الجامعات 2024.. 7 آلاف طالب يسجلون في المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2024.. أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الإثنين، أن طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغباتهم إلكترونيًا وفق الحد الأدنى المعلن سلفًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب المستوفين للحد الأدني للمرحلة الأولى بعد زيادة درجاتهم - وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم - تسجيل رغباتهم حاليًا.

تنسيق الجامعات 2024

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان حصل “الموجز” على نسخة منه، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ حتى الآن 7 آلاف طالب وطالبة.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

مواعيد تسجيل الرغبات في معامل الحاسب الآلي بالجامعات

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

خطوات تسجيل الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أوالمعهد الذي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

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