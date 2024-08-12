التعليم: إجراء جديد بشأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات جديدة تتعلق بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، حيث بدأت المدارس في تسليم طلاب الثانوية العامة 2024، إخطارات تتضمن تفاصيل امتحانات الدور الثاني، والتي تشمل مواعيد الاختبارات والمواد التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وزارة التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثاني خلال الشهر الجاري، حيث يتسلم الطلاب بطاقات تحتوي على تفاصيل المواد التي لم يتمكنوا من اجتيازها في الدور الأول.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024

ومن جانبه، اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 81.3%.

تظلمات الثانوية العامة 2024

في سياق متصل، بدأت الوزارة في استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة 2024 المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدور الأول، وذلك منذ يوم الخميس 8 أغسطس 2024، كما انه من المقرر أن تستمر فترة استقبال التظلمات حتى يوم الخميس 22 أغسطس 2024، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخفيض رسوم التظلمات هذا العام لتصبح 300 جنيه لكل مادة دراسية، بدلاً من 500 جنيه. كما أنه تتم عملية الدفع عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في كافة محافظات الجمهورية، كما أكدت الوزارة أنه في حال ثبوت حق الطالب في درجات إضافية، سيتم إعادة رسوم التصحيح له، كما ستضاف الدرجات المستحقة إلى مجموع الطالب النهائي.

كما أوضحت وزارة التعليم، أنه في حالة وجود أحقية للطالب في أي درجات يتم اعادة رسوم التصحيح له مرة ثانية من خلال ايصال سداد مصروفات إعادة تصحيح أوراق الاجابة والتي يحصل عليه الطالب من هيئة البريد ويتم احتساب تلك الدرجات إلى المجموع الكلي للطالب، ويتم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024 وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الضغط على الرابـــط من هنا.

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