مؤشرات القبول بالجامعات الحكومية 2025.. «تنسيق المرحلة الأولى والثانية»

انطلقت صباح اليوم، الاثنين، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2024 في مختلف الجامعات الحكومية بجميع المحافظات. وقد فتحت معامل الحاسب الآلي أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، حيث ستستمر عمليات التسجيل حتى يوم الجمعة المقبل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 63 معمل حاسب آلي في 26 جامعة على مستوى الجمهورية لاستقبال الطلاب بالمجان. وقد جُهزت هذه المعامل على أكمل وجه لتقديم الدعم اللازم للطلاب والإجابة على استفساراتهم حول تسجيل رغباتهم.

تنسيق الجامعات 2025

تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى 2024

تشمل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024 تسجيل رغبات نحو 113,200 طالب وطالبة، مقسمين إلى 23,850 طالبًا من شعبة علمي علوم، و15,355 طالبًا من شعبة علمي رياضة، و73,995 طالبًا من الشعبة الأدبية.

وأعلن مكتب التنسيق بعض الضوابط المهمة لتسجيل رغبات الثانوية العامة، والتي تتضمن ضرورة اختيار الكليات والمعاهد المتاحة وفقًا لمجموع الطالب، وتسجيل 75 رغبة على الأقل. كما يرفض النظام تسجيل الكليات التي تتعارض مع النطاق الجغرافي المحدد لكل طالب، ويوجه الطالب لتعديل اختياراته.

مؤشرات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم وعلمي رياضة

حددت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى لتنسيق الكليات لشعبة علمي علوم في المرحلة الأولى يبدأ من 371 درجة بنسبة 90.48%. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى، والتي ستشمل الحد الأدنى للقبول في الكليات المتاحة.

بالنسبة لشعبة علمي رياضة، يبدأ التنسيق من 357 درجة بنسبة 87.07%. وتشير التوقعات إلى أن مؤشرات تنسيق كليات الهندسة قد تتراوح بين 87.9% و88.5%، بينما قد يتراوح تنسيق كلية التخطيط العمراني بين 87.5% و88%. أما تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات، فمن المتوقع أن يتراوح بين 80% و84.5%.

مؤشرات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم

فيما يتعلق بتوقعات تنسيق كليات علمي علوم 2024، تشير المؤشرات إلى احتمال ارتفاع طفيف في نسب القبول مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة نسبة النجاح في الثانوية العامة. ومن المتوقع أن تتراوح نسب القبول في كلية الطب بين 92% و95%، وفي كلية طب الأسنان بين 91% و94.5%، وفي كلية الصيدلة بين 91% و93%. بينما قد تتراوح نسب القبول في كلية العلاج الطبيعي بين 90% و93%، وفي كلية الطب البيطري بين 89.9% و90.5%.

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