85% للطب و70% للهندسة.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية (رسميًا)

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2024، بحضور د. عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس،وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2024

في مستهل الاجتماع قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأسرة الجامعة البريطانية برئاسة الدكتور محمد لطفى لاستضافتها المجلس.

وأقر المجلس الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، ويستعرضها الموجز على النحو التالى:

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2024

تنسيق كليات الجامعات الخاصة والأهلية 2024

وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، فإن تنسيق كليات الجامعات الخاصة والاهلية 2024 ، جاء كالتالي:

الحد الأدنى للطب البشري 85% للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية والمنصورة الجديدة، و83% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة،والعلمين وشرق بورسعيد والاسماعيلية الأهلية، و81% للملك سلمان وجامعة سيناء فرع العريش.

الحد الأدنى لطب الأسنان 82% للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية والمنصورة الجديدة، 77% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة،والعلمين وشرق بورسعيد والاسماعيلية الأهلية،75% للملك سلمان وجامعة سيناء فرع العريش.

الحد الأدنى للعلاج الطبيعي 78% للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية والمنصورة الجديدة،73% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة،والعلمين وشرق بورسعيد والاسماعيلية الأهلية،71% للملك سلمان وجامعة سيناء فرع العريش.

الحد الأدني للصيدلة 73% للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية والمنصورة الجديدة، 68% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة،والعلمين وشرق بورسعيد والاسماعيلية الأهلية، 66% للملك سلمان وجامعة سيناء فرع العريش.

الحد الأدنى للطب بيطري 56% للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية والمنصورة الجديدة، وللملك سلمان وجامعة سيناء فرع العريش.

الحد الأدنى للهندسة 70% للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية والمنصورة الجديدة، 65% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة،والعلمين وشرق بورسعيد والاسماعيلية الأهلية، 63% للملك سلمان وجامعة سيناء فرع العريش.

علوم الحاسب 65%للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية والمنصورة الجديدة، 60% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة،والعلمين وشرق بورسعيد والاسماعيلية الأهلية، وللملك سلمان وجامعة سيناء فرع العريش.

التنكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية ووالعلوم الأساسية والفنون التطبيقية ووالإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينيمائية والسويدي التكنولوجية 58%.

وأكد الوزير على متابعة توجيه الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، موضحًا أن المنظومة التعليمية شهدت توسعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إتاحة التعليم العالي، لافتًا إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين روافد منظومة التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ودولية، وضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية التي تساهم في تقديم خريج مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لسوق العمل، تحقيقا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة

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