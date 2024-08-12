الآن لينك تنسيق الكليات 2024 المرحلة الأولى علمي وأدبي.. تفاصيل

يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024، في معرفة لينك الموقع المعتمد لتنسيق الكليات 2024 المرحلة الأولى علمي وأدبي.

وبدأت اليوم الإثنين أولى مراحل تنسيق الثانوية العامة وكتابة الرغبات، وذلك من قِبل طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبي والعلمي بالقسمين علوم ورياضة.

أعمال تنسيق المرحلة الأولى

وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الإثنين، أن طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغباتهم إلكترونيًا وفق الحد الأدنى المعلن سلفًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب المستوفين للحد الأدني للمرحلة الأولى بعد زيادة درجاتهم - وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم - تسجيل رغباتهم حاليًا.

وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، حتى الآن 7 آلاف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك من موقع التنسيق الإلكتروني

طريقة التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى

ويوضح لكم الموجز طريقة التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى:

- الخطوة الأولى تكون من خلال الدخول على بوابة التنسيق الإلكتروني.

- يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع من خلال الضغط هــــنـــا

- الخطوة الثانية تكون بالضغط على تنسيق المرحلة الأولى من القائمة الرئيسية.

- الخطوة الثالثة يختار فيها الطالب أو ولي الأمر الشعبة.

- الخطوة الرابعة هي أن يضيف الطالب رقم الجلوس الخاص به.

- الخطوة الخامسة هي كتابي الرغبات بالكليات التي تظهر للطالب بالترتيب وفق المجموع.

- الخطوة السادسة هي التأكد من إتمام جميع الخطوات السابقة.

- الخطوة الأخيرة تكون بالضغط على أيقونة تقديم الطلبات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الأولى للتسجيل بالكليات وجاءت كالتالي:

الشعبة العلمية 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48 % فأكثر بإجمالي طلاب 23850.



الشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07% فأكثر بإجمالي طلاب 15355.



الشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% فأكثر بإجمالي طلاب 73995.