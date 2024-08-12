موقع تنسيق المرحلة الأولى 2024 خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة

بدأ اليوم الإثنين تنسيق المرحلة الأولى 2024 لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 للقبول في الكليات والجامعات، و ستستمر فترة التقديم في هذه المرحلة حتى يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، مما يمنح الطلاب فرصة لتسجيل رغباتهم ضمن الفترة المحددة لضمان فرصة قبولهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق المرحلة الأولى 2024 لطلاب الثانوية العامة وخطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني مع معرفة تفاصيل الحد الأدنى للقبول بالكليات بحسب كل شعبة.

تنسيق المرحلة الأولى 2024

موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2024

من المقرر التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2024 لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 اليوم الإثنين ويستمر التسجيل حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، حيث يمنح الطلاب في ذلك الوقت فرصة لقبولهم بالكليات.

موقع تنسيق المرحلة الأولى 2024

يمكنك الحصور على رابط موقع تنسيق المرحلة الأولي للتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــــــا

خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الأولى 2024

يمكنك تسجيل رغبات الثانوية العامة عبر موقع تنسيق الرحلة الأولى من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg.

إدخال البيانات: أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

تسجيل الرغبات: قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مناسباً، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

طباعة الإيصال: بعد إتمام إدخال الرغبات، يمكنك طباعة قائمة رغباتك، حيث سيصدر لك الموقع إيصالاً يحتوي على رقم محدد وتاريخ وساعة تقديم الطلب.

تنسيق المرحلة الأولى 2024

الحد الأدنى للقبول في ا تنسيق المرحلة الأولى 2024 لكل شعبة

شعبة علمى علوم: 371 درجة فأكثر، ما يعادل 90.48%.

شعبة علمى رياضة: 357 درجة فأكثر، ما يعادل 87.07%.

الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر، ما يعادل 68.29%.

زيادة درجتين في مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن زيادة درجتين في مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية بسبب خطأ في نموذج الإجابة. تم اعتبار الإجابتين "ب" و"ج" صحيحتين للسؤال رقم 34، وتمت إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة "ب"، وتعديل نتائجهم، الوزارة عملت على تعديل تنسيق الطلاب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لضمان تكافؤ الفرص.

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