إليك تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري| تفاصيل

مع إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 قبل أيام، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، يشغل بال آلاف الطلاب وأولياء الأمور البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024، وخاصة لنظام 3 سنوات تجاري، هذا الارتفاع في النتائج يشير إلى احتمال ارتفاع تنسيق الكليات المتاحة للدبلومات الفنية، سواء كانت من دبلوم تجارة أو صنايع أو زراعة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 عبر الموقع الإلكتروني

من المقرر أن يتم التقديم للالتحاق بـ الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي يتبع مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط المخصص لتنسيق الدبلومات الفنية.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 لنظام 3 سنوات تجاري

تأتي توقعات تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام لنظام 3 سنوات تجاري على النحو التالي:

تجارة بورسعيد: 96%

تجارة كفر الشيخ: 95.7%

تجارة انتساب موجه بورسعيد: 95.7%

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: 95.5%

تجارة دمياط: 95.3%

تجارة المنصورة: 95.1%

تجارة الزقازيق: 94.8%

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 94.7%

تجارة السويس: 94.7%

الحد الأدنى للقبول في كليات التجارة لعام 2023

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول في كليات التجارة لعام 2023، جاءت المعدلات على النحو التالي:

معهد فني صحي الزقازيق: 97.84%

معهد فني صحي طنطا: 97.58%

معهد فني صحي الوادي الجديد: 97.58%

معهد فني صحي بنها: 97.41%

معهد فني صحي الإسماعيلية: 97.41%

معهد فني صحي إمبابة: 97.24%

معهد فني صحي الإسكندرية: 97.24%

فني صحي جنوب الوادي: 97.24%

معهد فني صحي بني سويف: 97.06%

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد: 96.98%

معهد فني صحي أسوان: 96.89%

تجارة بورسعيد: 96.55%

تجارة كفر الشيخ: 96.20%

تجارة انتساب موجه بورسعيد: 96.20%

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: 96.03%

تربية طنطا: 95.86%

تجارة دمياط: 95.86%

تجارة المنصورة: 95.68%

تربية حلوان: 95.52%

تربية كفر الشيخ: 95.51%

تجارة الزقازيق: 95.34%

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 95.34%

تجارة السويس: 95.34%

تجارة طنطا: 95.17%

تجارة جنوب الوادي: 95.17%

تجارة انتساب موجه دمياط: 95.17%

تشير هذه التوقعات إلى أن المنافسة ستكون قوية هذا العام، مع احتمالات ارتفاع التنسيق نظرًا للزيادة الملحوظة في نتائج الطلاب.

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