رودي نبيل : نطالب بمحاسبة المسئولين عن أخطاء الثانوية العامة 2024 وعلي رأسهم الوزير السابق وإنصاف الطلاب

قالت رودي نبيل، إن ما أعلنه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بـ تعديل نتيجة الثانوية العامة 2024 لبعض الطلاب في شعبة علمي علوم هو قرار شجاع من الوزير يستحق التحية والإشادة مطالبة وزير التربية والتعليم بضرورة استكمال إجراءات إنصاف طلاب الثانوية العامة 2024 في باقي المواد.

محاسبة المسئولين عن أخطاء الثانوية العامة 2024

وأضافت رودي نبيل في تصريح خاص لـ “الموجز” أنه يجب محاسبة كافة المسئولين عن أخطاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وعلي رأسهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق، باعباره رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة .

مهازل نتيجة الثانوية العامة 2024

أشارت إلي أن الوزير الحالي محمد عبد اللطيف لا يتحمل مسئولية ما جرى في امتحانات الثانوية العامة 2024 من أخطاء ومهازل بسبب تعيينه خلال إجراء الامتحانات عقب تنفيذ التعديل الوزاري الأخير في حكومة مدبولي.

رضا حجازي وزير التعليم السابق

طلاب الشعبتين العلمية والأدبية

وطالبت رودي نبيل، وزير التربية والتعليم الحالي، بضرورة تشكيل لجان محايدة لمراجعة امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وإعادة توزيع الدرجات في الأسئلة التي شابها الغموض أو تلك التي بها أخطاء علي باقي أسئلة الامتحان من ضمان أطمئنان الطلاب واستعادة الثقة في النظام التعليمي بأكملة والتي اهتزت عقب امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وتابعت رودي نبيل أن هناك أبناء منتشرة عن حصول لجان بالكامل علي نفس نسبة النجاح في الثانوية العامة 2024 وخاصة حصول عدد من اللجان علي درجات تفوق الـ 90% وهو ما يتطلب إعادة النظر في درجات تلك اللجان وعدم القبول بمثل هذه المخالفات وتمريرها فالحديث اليوم عن لجان لأبناء الأكابر ولجان أبناء العبيد وهو ما يطيح بالعدالة الاجتماعية في مصر.

غرائب امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة في مصر تُعد من أهم المراحل التعليمية التي تحدد مستقبل الطلاب الأكاديمي، حيث تعتمد عليها بشكل كبير الكليات والجامعات في قبول الطلاب. وفيما يلي نظرة عامة على امتحانات الثانوية العامة في مصر:

1. النظام التعليمي:

الشعب: يتم تقسيم الطلاب في المرحلة الثانوية إلى شعبتين رئيسيتين:





الشعبة العلمية: وتشمل علمي علوم وعلمي رياضة.



الشعبة الأدبية: وتخصص في المواد الأدبية واللغات.



2. المناهج الدراسية:



الشعبة العلمية (علمي علوم): تشمل مواد مثل الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، والرياضيات.



الشعبة العلمية (علمي رياضة): تشمل مواد مثل الرياضيات البحتة (الجبر والتفاضل والتكامل)، الرياضيات التطبيقية (الميكانيكا)، الفيزياء، والكيمياء.



الشعبة الأدبية: تشمل مواد مثل التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، واللغات.

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