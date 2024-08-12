بعد التعديلات النهائية| موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2024

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2024 عن موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك بعد تعديل نتيجة الثانوية العامة 2024.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحذف نتيجة الثانوية العامة 2024، من على موقعها الرسمي، بعد تأكيدها إضافة درجتين لجميع الطلاب، في خطأ أحيل بسببه مسؤولين للتحقيق.

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات، فور إجراء التعديل على نتائج طلاب الشعبة العلمية

نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات يوضحها لكم الموجز كالتلي:

الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم من هنــا.

بعد الدخول إلى رابط الوزارة يختار الطالب الدخول على بوابة الثانوية العامة.

يبدأ الطالب في اختيار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس وبعد ذلك الضغط على كلمة إظهار النتيجة.

تظهر بعدها النتيجة بعد التعديل الخاصة بالطالب بالإضافة إلى المعلومات الخاصة به

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه حرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت التعليم أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قرر احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

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