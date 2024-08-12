«بعد تعديل النتيجة».. اعرف ترتيبك على الثانوية العامة 2024

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2024، انتشرت العديد من التساؤلات حول التعديلات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النتائج، تمحورت هذه التعديلات حول إضافة درجتين لطلاب شعبة العلمي، سواء كانوا في علوم أو رياضة، مما دفع الوزارة إلى حذف النتائج مؤقتًا من موقعها الرسمي لتحديثها بناءً على التعديلات الأخيرة.

تعديل نتيجة الثانوية العامة 2024

أكدت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم أن القرار بحذف النتائج كان ضروريًا لضمان دقة المعلومات المقدمة للطلاب. بعد مراجعة شاملة، تم اكتشاف خطأ في نموذج الإجابة لامتحان الفيزياء، وتحديدًا في السؤال رقم 34، بناءً على هذه المراجعة، تم اعتماد كل من الإجابتين (ب) و(ج) كإجابات صحيحة، مما استلزم إضافة درجتين إضافيتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب).

تعديل ترتيب أوائل الثانوية العامة:

لم يكن التعديل مجرد تعديل طفيف، بل أثر بشكل كبير على ترتيب الطلاب في قائمة الأوائل، هذا التغيير في الدرجات أدى إلى إعادة ترتيب قائمة الأوائل، حيث حصل بعض الطلاب على درجات إضافية أهلتهم للانضمام إلى قائمة الشرف. في إطار هذه التعديلات، عملت الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لضمان أن يحصل الطلاب على حقوقهم كاملة دون التأثير على فرصهم في التنسيق الجامعي.



حرصت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية وتحقيق العدالة بين الطلاب، و تضمن ذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعادة حساب الدرجات وتعديل التنسيق الجامعي بما يتماشى مع النتائج الجديدة، كما شددت الوزارة على أن جميع الخطوات التي اتخذت جاءت في إطار حرصها على حماية حقوق الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص.

تحقيق في لجنة المراجعة

في خطوة تعكس جدية الوزارة في معالجة الخطأ، قرر وزير التربية والتعليم إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة للتحقيق. هذا القرار جاء نتيجة لعدم الدقة في إعداد نموذج الإجابة، مما أدى إلى الخطأ في تصحيح امتحان الفيزياء.

كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تؤكد التزامها التام بتحقيق العدالة وضمان حقوق الطلاب في الثانوية العامة 2024، وتأتي هذه الخطوات في إطار مسؤوليتها عن تقديم نتائج دقيقة وموثوقة لجميع الطلاب.

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