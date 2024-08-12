خطأ مادة الفيزياء.. تفاصيل تعديل وتغيير نتيجة الثانوية العامة 2024

يتسأل الطلاب عن حقيقة تعديل وتغيير نتيجة الثانوية العامة 2024 التي أثارت جدلاً واسعاً بعد إعلان وزارة التربية والتعليم تعديل نتيجة مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، حيث جاء هذا التغير نتيجة لاكتشاف خطأ في نموذج الإجابة الرسمي، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات لضمان تحقيق العدالة.

نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن حقيقة تعديل وتغيير نتيجة الثانوية العامة 2024 خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم حقيقة ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك" والرد على تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور.

حقيقة تعديل وتغيير نتيجة الثانوية العامة 2024

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة قررت تعديل وتغير نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر موقعها الرسمي لتعديل درجات الثانوية العامة 2024 من جديد، حيث من المقرر ظهور النتيجة مرة أخرى والاستعلام عنها للتأكد من الدرجات التي أضيفت بنتائج الطلاب.

وبعد اكتشاف حقيقية تعديل وتغير نتيجة الثانوية العامة 2024 نستعرض لكم التفاصيل الكاملة عن إجراءات وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة درجات لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة وهي كالتالي:

حقيقة زيادة درجات مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

اكتشاف خطأ في نموذج الإجابة الرسمي لمادة الفيزياء، حيث تم تسجيل الإجابة الصحيحة للسؤال رقم 34 كالإجابة "جـ"، بينما كانت الإجابة الصحيحة الفعلية هي "ب". هذا الخطأ تم الكشف عنه بعد نشر نماذج الإجابة عبر تطبيق "مدرستنا بلس".



تصحيح إجابات امتحان الفيزياء

بناءً على اكتشاف الخطأ، قررت وزارة التربية والتعليم اعتبار الإجابتين "ب" و"ج" صحيحتين للسؤال رقم 34 في نموذج (أ) وجميع نماذج امتحان الفيزياء. ونتيجة لذلك، تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة "ب"، وتم تعديل نتائجهم بما يتوافق مع هذا التعديل.

حقيقة تعديل وتغيير نتيجة الثانوية العامة 2024

تعديل تنسيق الثانوية العامة 2024

عملت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعديل تنسيق الطلاب الذين حصلوا على الدرجات الإضافية. تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص للطلاب وتعديل تنسيقهم بما يتناسب مع التغيير في درجاتهم.

إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة امتحان الفيزياء للتحقيق

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة امتحان الفيزياء ونموذج الإجابة إلى التحقيق العاجل في الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة. التحقيق يأتي بسبب عدم دقة نموذج الإجابة وإجراءات مراجعة الامتحانات.

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