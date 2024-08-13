بحد أدنى 53%.. لطلاب الثانوية العامة استعلم عن تنسيق الجامعات الخاصة 2024

بدأ طلاب الثانوية العامة رحلة البحث عن تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وسط توقعات وتحديات جديدة، في ظل مفاجأة وزارة التربية والتعليم بإضافة درجتين على نتيجة الثانوية العامة، باتت الفرص أوسع للطلاب للحصول على مقاعد في الجامعات الخاصة والتي تقبل بمعدلات 53%.

ويستعرض “الموجز” كافة التفصيل لطلاب الثانوية العامة عن تنسيق الجامعات الخاصة 2024 هذه الخطوة جاءت في وقت يسعى فيه الطلاب وأولياء الأمور إلى تأمين مستقبلهم التعليمي في ظل ارتفاع معدلات المنافسة والبحث عن أفضل الخيارات المتاحة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

يبحث الطلاب عن تنسيق الجامعات الخاصة 2024 لاستعدادهم في تسجيل رغبات الثانوية العامة مستفيدين من الفرص التي أتاحت لهم التغييرات الأخيرة في نظام التنسيق، يُتوقع أن تشهد الجامعات الخاصة إقبالًا كبيرًا، خاصة مع تقديمها تخصصات متنوعة ومرونة أكبر في شروط القبول.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 تصل إلى 53% للقبول في جميع الجامعات عدا جامعة 6 أكتوبر.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة مصر الدولية تشترط 55%.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 الطب البشري: 85%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 طب الأسنان: 82%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 العلاج الطبيعي: 78%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 الصيدلة: 74%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 الطب البيطري: 70%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 الهندسة: 65%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 علوم الحاسب: 60%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 باقي الكليات: 58%

الشهادات العربية والأجنبية:



تنسيق الجامعات الخاصة 2024 الطب البشري: 83%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 طب الأسنان: 79%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 العلاج الطبيعي: 75%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 الصيدلة: 71%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 الطب البيطري: 67%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 الهندسة: 65%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 علوم الحاسب: 60%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 باقي الكليات: 60%

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 لعلمي علوم ورياضة

الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة الطب البشري: 79%

الطب البشري جامعة الجلالة والعلمين: 76%

الطب البشري: جامعات سيناء، الملك سلمان، شرق بورسعيد، والإسماعيلية الأهلية: 74%

طب الأسنان الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة: 77%

طب الأسنان جامعة الجلالة والعلمين: 75%

طب الأسنان جامعات سيناء، الملك سلمان، شرق بورسعيد، والإسماعيلية الأهلية: 73%

العلاج الطبيعي الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة: 75%

العلاج الطبيعي جامعة الجلالة والعلمين: 74%

العلاج الطبيعي جامعات سيناء، الملك سلمان، شرق بورسعيد، والإسماعيلية الأهلية: 72%

الصيدلة الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة: 71%

الصيدلة جامعة الجلالة والعلمين: 70%

الصيدلة جامعة الجلالة والعلمين: 70% الصيدلة جامعات سيناء، الملك سلمان، شرق بورسعيد، والإسماعيلية الأهلية: 68%

الطب البيطري الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة: 67%

الطب البيطري جامعات سيناء، الملك سلمان، شرق بورسعيد، والإسماعيلية الأهلية: 65%

الهندسة الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة: 68%

الهندسة جامعة الجلالة والعلمين: 66%

الهندسة جامعات سيناء، الملك سلمان، شرق بورسعيد، والإسماعيلية الأهلية: 65%

علوم الحاسب الجامعات الخاصة والأهلية وجامعة الجلالة والعلمين وجامعات سيناء، الملك

علوم الحاسب جامعة سلمان، شرق بورسعيد، والإسماعيلية الأهلية: 60%

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