أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء تدريس اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.. خاص

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء تدريس اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة وهو ما شهد انقسام في الأراء ما بين مؤيد ومعارض للقرار المرتقب من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

ما نشر بشأن إلغاء تدريس اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

وتواصل “الموجز” مع مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم والذي علق على ما نشر بشأن إلغاء تدريس اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة مشيرا إلى أنه من الأفضل الانتظار حتي انعقاد المؤتمر غدا الثلاثاء.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ “الموجز” أن الصورة التي تم تداولها بشأن المواد التي سوف يتم إلغاء تدريسها في الثانوية العامة الجديدة كانت للعرض فقط

وتابع المصدر أن التصور النهائي بشأن قرار إلغاء تدريس اللغة الفرنسية وغيرها من المواد لدي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسوف تعرض بالكامل خلال المؤتمر الصحفي غدا الثلاثاء

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قد ناقش في بداية توليه الوزارة أمام مجلس النواب مشكلة العدد الكبير من المواد الدراسية في الثانوية العامة، حيث أشار إلى أن الطلاب يدرسون 32 مادة مقارنة بـ 16 مادة فقط في المدارس الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم تعمل على إعادة النظر في ترتيب هذه المواد وتخفيضها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن وزارة التربية والتعليم تعكف على إعداد خطة استراتيجية لحل هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار جهود إعادة هيكلة نظام التعليم في مصر وتحسين هيبة المعلم. من المقرر أن يتم مناقشة هذه القضايا بشكل أكبر في الاجتماع المرتقب مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

تدريس اللغة الفرنسية في مصر هو جزء من المناهج التعليمية في عدد من المراحل الدراسية. تاريخيًا، كانت اللغة الفرنسية تُدرس كلغة أجنبية ثانية بعد اللغة الإنجليزية، وتُدرّس في العديد من المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المدارس الدولية التي تتبع النظام الفرنسي.

المراحل الدراسية:

المرحلة الإعدادية:

اللغة الفرنسية تُدرّس كلغة أجنبية ثانية في بعض المدارس، حيث يختار الطلاب بين الفرنسية واللغات الأخرى مثل الألمانية أو الإسبانية. يتعرف الطلاب في هذه المرحلة على أساسيات اللغة الفرنسية من خلال مناهج مصممة لتعليمهم المفردات الأساسية، القواعد، وتكوين الجمل.

المرحلة الثانوية:

في المرحلة الثانوية العامة، تكون اللغة الفرنسية إحدى المواد الاختيارية للطلاب. يمكن للطلاب اختيار دراسة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية بجانب الإنجليزية. هذه المادة تُدرّس بتركيز أكبر على قواعد اللغة، القراءة، والكتابة، وتُختبر في امتحانات الثانوية العامة.

التعليم العالي:

بعض الجامعات المصرية تقدم تخصصات في اللغة الفرنسية وآدابها، مثل كليات الآداب واللغات في الجامعات الكبرى. يُمكن للطلاب الذين يرغبون في التخصص في اللغة الفرنسية متابعة دراساتهم في هذا المجال على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

أهمية اللغة الفرنسية:

تُعتبر اللغة الفرنسية لغة دولية مهمة، حيث تُستخدم في مجالات الدبلوماسية، الأعمال الدولية، والفنون. مصر، كدولة لها علاقات تاريخية وثقافية مع فرنسا، تعزز تدريس اللغة الفرنسية لتعزيز هذه الروابط ولتزويد الطلاب بمهارات إضافية في سوق العمل.

التحديات والاتجاهات الحالية:

هناك نقاشات جارية حول تقليل عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة، بما في ذلك إمكانية إعادة النظر في تدريس بعض اللغات الأجنبية في مراحل معينة. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن قرارات رسمية بإلغاء تدريس اللغة الفرنسية، ويظل تدريسها جزءًا من المنهج في المدارس التي اختارتها كلغة ثانية.

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