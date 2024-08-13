لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مصاريف جامعة الشروق 2024

مع اقتراب العام الدراسي الجديد يبحث الطلاب عن مصاريف جامعة الشروق 2024 للطلاب الجدد حيث تعتبر الأكاديمية من المؤسسات التعليمية المتميزة في مصر، حيث تقدم برامج متنوعة عبر معاهدها المتخصصة في الهندسة، الإعلام، الحاسبات والمعلومات، وإدارة الأعمال.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مصاريف جامعة الشروق 2024 لمعرفة طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، تختلف المصاريف أكاديمية الشروق وفقًا للمعهد والتخصص الذي يرده الطالب.

مصاريف جامعة الشروق 2024

تفاصيل مصاريف جامعة الشروق 2024

تختلف مصاريف جامعة الشروق 2024 وفقًا للمعاهد والتخصصات المتاحة، مما يتيح لطلاب الثانوية العامة اختيار المجال الذي يناسبهم بناءً على إمكانياتهم واهتماماتهم، وسنتعرض لكم كافة التفاصيل عن المصروفات بالكليات والمعاهد الموجودة وهي كالتالي:

1. معهد الهندسة والحاسبات والمعلومات:

مصاريف جامعة الشروق 2024 شعبة علوم الحاسب: 17,523 جنيه.

مصاريف جامعة الشروق 2024 شعبة نظم المعلومات الإدارية: 16,523 جنيه.

مصاريف جامعة الشروق 2024 شعبة الإدارة والمحاسبة: 15,822 جنيه.



2. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات:

مصاريف الفرقة الإعدادية: 20,039 جنيه.

مصاريف الفرقة الأولى: 19,441 جنيه.

مصاريف الفرقة الثانية: 18,631 جنيه.

مصاريف الفرقة الثالثة: 18,631 جنيه.\

مصاريف الفرقة الرابعة: 18,878 جنيه.



3. المعهد الدولي العالي للإعلام:

مصاريف الفرقة الأولى: 24,000 جنيه.

مصاريف الفرقة الثانية: 21,465 جنيه.

مصاريف الفرقة الثالثة: 20,208 جنيه.

مصاريف الفرقة الرابعة: 19,200 جنيه.

مصاريف جامعة الشروق 2024



4. المعهد العالي للهندسة:

مصاريف الفرقة الأولى: 20,287 جنيه.

مصاريف الفرقة الثانية: 19,217 جنيه.

مصاريف الفرقة الثالثة: 18,200 جنيه.

مصاريف الفرقة الرابعة: 17,223 جنيه.

ما هي الكليات المتاحه في جامعه الشروق؟

قسم هندسة الحاسبات والتحكم “شعبة الحاسبات والتحكم- شعبة الإلكترونيات والاتصالات”.

قسم هندسة القوى والآلات الكهربائية.

قسم الهندسة الكيميائية.

قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات.

قسم الهندسة المدنية.

قسم الهندسة المعمارية.

تنسيق أكاديمية الشروق 2024

يبدأ تنسيق أكاديمية الشروق 2024 عند 60% لطلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضيات)، و50% لطلاب الشعبة الأدبية، كما يقبل المعهد الحاصلين على الدبلومات الفنية وفقًا للشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

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