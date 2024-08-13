كل ما تريد معرفته عن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. «المصاريف والتنسيق»

يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لعام 2024، خصوصاً بعد ظهور نتائج الثانوية العامة. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات قريباً، مما سيفتح الباب أمام الطلاب لاختيار الكليات وفقاً لمعدلاتهم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلنت جامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية استعدادها الكامل لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي المقبل، وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في مؤشرات التنسيق لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي، على ضوء زيادة نسبة النجاح في الثانوية العامة.

تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2024:

تنسيق كلية الطب البشري: من 75% بمصروفات سنوية تبلغ 115,000 جنيه.

تنسيق كلية طب الأسنان: من 74% بمصروفات سنوية 105,000 جنيه.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي: 73% بمصروفات سنوية 90,000 جنيه.

كلية الصيدلة: 70% بمصروفات سنوية 80,000 جنيه.

كلية الهندسة: 65% بمصروفات سنوية 60,000 جنيه.

كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي: 60% بمصروفات سنوية 50,000 جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية: 55% بمصروفات سنوية 40,000 جنيه.

كلية العلوم الأساسية والفنون التطبيقية: 55% بمصروفات سنوية 30,000 جنيه.

كلية الإعلام: 55% بمصروفات سنوية 40,000 جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 55% بمصروفات سنوية 40,000 جنيه.

كلية التمريض: 55% بمصروفات سنوية 30,000 جنيه.

جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

الأوراق المطلوبة لـ تقديم جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

لتقديم طلب الالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لعام 2024، يجب على الطلاب تجهيز المستندات التالية:

احضار شهادة الثانوية العامة الأصلية.

احضار صورة حديثة لشهادة الميلاد (نسخة كمبيوتر).

6 صور شخصية حديثة.

5 نسخ من بطاقة الرقم القومي للطالب.

احضار صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

استمارة 2 جند وصورة بطاقة 6 جند للطلاب الذكور.

عليك دفع رسوم تقديم قدرها 1,500 جنيه.

مؤشرات تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

تتوقع الجامعة ارتفاعًا طفيفًا في مؤشرات التنسيق لهذا العام، وذلك نتيجة لزيادة نسبة النجاح في الثانوية العامة، إلا أن هذا الارتفاع لن يكون كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة.

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