رسمبا .. التعليم تنشر قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 يعد التعديل.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل عن تعديل قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 حيث نشرت الوزارة كشف أوائل الجمهورية في الثانوية العامة 2024 وتنشر الموجز قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 بعد التعديل.

وإليكم قائمة تتضمن أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 بعد التعديل



وفي سياق أخر أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء ما تم تداوله بشأن زيادة درجات بعض طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا تؤكد فيه أنها اتخذت عدة إجراءات لضمان حقوق الطلاب، خاصة فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

الإجراءات المتخذة:

تصحيح الإجابة في السؤال رقم 34:

تم اعتبار كل من الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء. وبناءً على ذلك، أُضيفت درجتان للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) وتم تعديل نتيجتهم.

تعديل التنسيق وقائمة أوائل الثانوية العامة 2024 بالتعاون مع التعليم العالي:

بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم اتخاذ كافة الإجراءات لتعديل تنسيق الطلاب في الشعبة العلمية الذين تم إضافة الدرجتين إلى نتيجتهم لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وكذلك تعديل قائمة أوائل الثانوية العامة 2024.

إحالة اللجنة المسؤولة للتحقيق:

قرر السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة للتحقيق بصفة عاجلة في الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، نظراً لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

التزام الوزارة:

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة الإجراءات التي اتخذتها على مدار الأيام الماضية تمت بمنتهى الشفافية وفي إطار حرصها ومسؤوليتها الأساسية عن ضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

تطوير نظام الثانوية العامة

تطوير نظام الثانوية العامة في مصر كان دائمًا محورًا مهمًا لتحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب والأسواق المستقبلية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على إدخال تغييرات وإصلاحات لتطوير النظام التعليمي في هذه المرحلة الهامة. إليك بعض من جوانب تطوير نظام الثانوية العامة:

1. النظام التراكمي:

تطبيق النظام التراكمي على مدار ثلاث سنوات دراسية بدلاً من السنة الأخيرة فقط. يتيح هذا النظام للطلاب فرصة لتحسين أدائهم تدريجيًا، وتقليل الضغط النفسي المرتبط بالاختبارات النهائية.

2. الامتحانات الإلكترونية:

تم إدخال الامتحانات الإلكترونية في نظام الثانوية العامة لتقليل التدخل البشري في عملية التصحيح والحد من ظاهرة الغش. الاختبارات تُجرى على أجهزة الحاسب الآلي ويتم تصحيحها إلكترونيًا لضمان الدقة والشفافية.

3. تنويع أساليب التقييم:

بدلاً من الاعتماد فقط على الامتحانات النهائية، تم إدخال وسائل تقييم مستمرة تشمل المشروعات والأنشطة العملية، مما يسمح بتقييم شامل لقدرات الطلاب ومهاراتهم.

4. تطوير المناهج الدراسية:

تجري مراجعة وتحديث المناهج لتتناسب مع التطورات الحديثة في العلم والتكنولوجيا، وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة. تشمل المناهج الجديدة تعزيز المهارات الحياتية، والابتكار، والتفكير النقدي.

5. تدريب المعلمين:

يتم تقديم برامج تدريب مكثفة للمعلمين على أحدث أساليب التدريس واستخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية، لضمان قدرتهم على توجيه الطلاب بفعالية في النظام المطور.

6. الشفافية في التقييم والنتائج:

تم تعزيز الشفافية في عملية التقييم وإعلان النتائج، بما في ذلك إتاحة الفرصة للطلاب لتقديم تظلمات ومراجعة أوراقهم بشكل واضح.

7. التوجيه والإرشاد المهني:

إدخال برامج التوجيه والإرشاد المهني لمساعدة الطلاب على اختيار التخصصات الدراسية التي تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم وتوجيههم نحو المسارات التعليمية والمهنية المناسبة.

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