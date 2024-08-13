توقعات قبول تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الثانية والكليات المتاحة

في ظل ترقب طلاب الثانوية العامة، يتزايد الاهتمام بتنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 والتوقعات المرتبطة بتنسيق الجامعات لهذه المرحلة، حيث يستعد الطلاب لبدء رحلتهم الجديدة في التعليم العالي وتحديد مستقبلهم المهني، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024 وحتى يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، و يتم التسجيل وفق الحد الأدنى المحدد عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من انتهاء فترة التسجيل، مع تحديد الحدود الدنيا لقبول الطلاب في كليات المرحلة الأولى للشعبتين العلمي والأدبي.

موعد بدء تنسيق الجامعات 2024 - المرحلة الثانية

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية بعد 10 أيام من إعلان نتيجة المرحلة الأولى، حيث سيتم تحديد مؤشرات الحد الأدنى للكليات المتاحة في هذه المرحلة.

توقعات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2024

تشير التوقعات إلى أن تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 سيكون قريبًا من نظيره في العام الماضي.

بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية "رياضة"، يُتوقع أن يبدأ التنسيق من 73%، بناءً على درجات تنسيق العام الماضي.

أما طلاب الشعبة العلمية "علوم"، فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية حوالي 70.7%.

وفي سياق اخر، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تخفيض رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة هذا العام لتصبح 300 جنيها بدلا من 500 جنيها، لكل مادة دراسية وذلك من خلال أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

كما أوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أحقية للطالب في أي درجات يتم اعادة رسوم التصحيح له مرة ثانية من خلال ايصال سداد مصروفات إعادة تصحيح أوراق الاجابة والتي يحصل عليه الطالب من هيئة البريد ويتم احتساب تلك الدرجات إلى المجموع الكلي للطالب.

التعليم: إجراء جديد بشأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

اقرأ أيضا: رسوم استلام استمارات الثانوية العامة 2024 وخطوات التظلم على النتيجة|تفاصيل