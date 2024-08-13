تنسيق الجامعات 2024.. مصروفات جامعة مصر الدولية وشروط الالتحاق

مع اقتراب موعد بدء تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2024-2025، يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف وتنسيق كليات جامعة مصر الدولية (MIU)، تعد الجامعة واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر، حيث تقدم تعليمًا عالي الجودة في مجموعة واسعة من التخصصات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

جامعة مصر الدولية

مزايا الدراسة في جامعة مصر الدولية

تتميز جامعة مصر الدولية بكونها واحدة من الجامعات المرموقة في مصر، حيث تقدم منهجًا تعليميًا متطورًا يهدف إلى تخريج طلاب مؤهلين ومتميزين في سوق العمل. تشمل مزايا الجامعة:

توفر برامج أكاديمية متنوعة تشمل الهندسة، العلوم الإنسانية، الفنون، والتجارة.

تضم هيئة تدريس مؤهلة وذات خبرة عالية.

توفر مرافق تعليمية حديثة، تشمل مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، مكتبات، وقاعات محاضرات فعالة.

تسعى لتوفير فرص تدريبية خارجية من خلال شراكات مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية.

تشجع التنوع الثقافي والبحث العلمي، وتوفر الموارد اللازمة لذلك.

مصاريف جامعة مصر الدولية للعام 2024-2025

كلية الصيدلة: 117,000 جنيه.

كلية طب الأسنان: 232,000 جنيه.

كلية الألسن: 77,500 جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات: 125,000 جنيه.

كلية التجارة: 107,000 جنيه.

كلية الهندسة: 109,000 جنيه.

كلية الإعلام: 107,000 جنيه.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة مصر الدولية 2025

أعلنت الجامعة عن ضرورة توفير المستندات التالية عند التقديم:

أصل شهادة الميلاد.

لغير المصريين: شهادة الميلاد الأصلية مصدقة من السفارة ووزارة الخارجية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

6 صور شخصية مقاس 4×6.

نموذج الخدمة العسكرية.

شهادة الثانوية العامة.

شروط التقديم في جامعة مصر الدولية

تشترط الجامعة للقبول:

حصول الطالب على الحد الأدنى في تنسيق الجامعات الخاصة.

اجتياز الفحص الطبي في الجامعة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية.

تقديم الموقف من التجنيد إذا كان الطالب أكبر من 18 عامًا.

تصديق شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من وزارة الخارجية المصرية إذا كان الطالب من الخارج.

إذا كان الطالب مسجلًا في جامعة أخرى، يجب تقديم موقفه من التجنيد وخطاب من الجامعة السابقة لتأكيد استلام الملف.

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