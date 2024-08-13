وكيل دائم بالوزارة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة في وظائف وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم إشرافية وقيادية في ديوان عام الوزارة لمنصب "وكيل دائم بالوزارة"، ويشترط على المتقدمين اجتياز البرامج التدريبية المحددة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويستعرض "الموجز" كافة التفاصيل المتعلقة بوظائف وزارة التربية والتعليم بما في ذلك الشروط المطلوبة لشغل المناصب الإشرافية والقيادية، والمهام والصلاحيات المرتبطة بالوظيفة، كما يتناول آلية التقديم، إضافة إلى تفاصيل متعلقة بالتدريب المطلوب والمعايير الأساسية التي يجب أن تتوفر في المتقدمين.

شروط التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم الإشرافية والقيادية

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

إلمام جيد بإحدى اللغات الأجنبية.

معرفة شاملة بالقوانين واللوائح التي تحكم نظام العمل.

قدرة عالية على القيادة والتوجيه، واتخاذ القرارات.

امتلاك مهارات اتصال وتفاوض متقدمة.

القدرة على إدارة الوقت وضغوط العمل بفعالية.

الحفاظ على التوازن وضبط النفس والدبلوماسية في التعامل.

وظائف وزارة التربية والتعليم

المهام المطلوبة لوظيفة وزارة التربية والتعليم



تشمل المهام المطلوبة بوظيفة وزارة التربية والتعليم الاشرافية: التعيين، النقل، الندب، أو الإعارة. وتتضمن المهام المطلوبة وضع الخطط السنوية للقطاع، متابعة تنفيذ البرامج التشغيلية، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمل.

كما يشرف الوكيل على إعداد الموازنة العامة للوزارة وإدارة الموارد البشرية والمالية، بالإضافة إلى ضمان استمرارية البرامج والمشروعات، وتطوير الخدمات المقدمة من الوزارة.

رابط التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم

يمكنك التقديم لوظيفة "وكيل دائم بالوزارة" والتي هي ضمن وظائف وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــــــــــــــــــــا

وظائف وزارة التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة التربية والتعليم

بيان حالة وظيفية: معتمد ومختوم من جهة العمل، موضحًا فيه مدة العمل في كل درجة وظيفية، مدة العمل الكلية، الجزاءات الموقعة (حتى إذا تم محوها)، والإحالات إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية (الأصل مطلوب).

تقارير تقييم الأداء: لآخر ثلاث سنوات سابقة.

بيان بالإنجازات والإسهامات: توضيح أبرز الإنجازات والإسهامات التي حققها المتقدم خلال شغله وظائفه السابقة، مدعمة بالمستندات.

شهادة خبرة: تتضمن البيانات المذكورة أعلاه، وذلك لغير العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

مقترح لتطوير الوظيفة: يجب تقديم مقترح شامل لتطوير الوظيفة المطلوبة والوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين الأداء وتطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات. يجب أن يتضمن المقترح أهدافًا محددة زمنياً، قابلة للقياس والتطبيق، ويشمل وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المتاحة. يجب أن يكون المقترح على النموذج الصادر بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017.

الشهادات الدراسية والتدريبية: تقديم الشهادات الدراسية، والدورات التدريبية ذات الصلة بالوظيفة المتقدم إليها، بالإضافة إلى شهادات الحاسب الآلي، اللغات الأجنبية، العمل السابق مع المنظمات الدولية والإقليمية، أو أي مشاركات في المؤتمرات، البحوث، والدراسات، وكذلك شهادات التقدير أو أي شهادات أخرى.

صورة بطاقة الرقم القومي.

عدد (8) صور شخصية حديثة بمقاس 4×6.

الموقع الإلكتروني للمتقدم.

سيرة ذاتية.

أسطوانة مدمجة: تحتوي على جميع البيانات والمستندات المذكورة أعلاه.

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