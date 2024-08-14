قرار عاجل من وزير التعليم بشان مصروفات المدارس الخاصة والدولية

أرسل وزير التربية والتعليم قرارًا عاجلًا يتعلق بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

سيصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بشأن التزام المدارس مصروفات المدارس الخاصة والدولية القانونية، بالإضافة إلى الالتزام بالكثافات المقررة في الفصول وتدريس المواد القومية.

تفاصيل مصروفات المدارس الخاصة والدولية

وأشار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في كتاب دوري رسمي إلى أن أي مدرسة تخالف مصروفات المدارس الخاصة والدولية القانونية ستتعرض لإجراءات قانونية.

ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في الأيام المقبلة قائمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية عبر صفحة وزارة التربية والتعليم على “الفيسبوك” لمعرفة أولياء الأمور الأسعار الرسمية للمدارس.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 بالمدارس الحكومية والخاصة يوم السبت 21 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025، بواقع 35 أسبوعًا دراسيًا، وتستعرض “الموجز” لكم كافة التفاصيل عن الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد وهي كالتالي:

الفصل الدراسي الأول: من 21 سبتمبر 2024 إلى 23 يناير 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الأول: تبدأ يوم السبت 11 يناير 2025.

الفصل الدراسي الثاني: من 8 فبراير 2025 إلى 5 يونيو 2025.

امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية: تبدأ يوم السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

إجازة نصف العام: من 25 يناير 2025 إلى 6 فبراير 2025 (أسبوعين).

المدارس الدولية للعام الدراسي 2024/2025

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي 2025 للمدارس الدولية تبدأ يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجديد.

موعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس مؤتمر صحفي لسماع أبرز قرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف حيث من المتوقع استعرض حلول مشاكل الكثافة السكانية وموعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025.

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