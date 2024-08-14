بعد ألغام مواد نظام الثانوية العامة الجديد.. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم في مؤتمر اليوم.. تفاصيل

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر قرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف التي ستُعلن اليوم الأربعاء ضمن مؤتمر وزير التعليم الصحفي الذي سيعقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي وسط توقعات بإجراءات مهمة لمواجهة تحديات التعليم قبل الجامعي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل التي من المقرر أن يتخذها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في مؤتمر رئيس الوزراء اليوم، ويأتي المؤتمر لحل مشكلة عجز المعلمين والكثافة السكانية ونظام الثانوية العامة الجديد.

وزير التربية والتعليم

ماذا سيعلن وزير التعليم اليوم؟

ومن المتوقع أن تكون مناقشة وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر رئيس الوزراء عن الكثافة الطلابية الضخمة والتي تقلق أولياء الأمور هذا العام أيضًا، بالإضافة إلى نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، واستغلال المدارس الإعدادية المنقولة لصالح طلاب المرحلة الابتدائية.

تطبيق نظام "الفصل المتحرك" عبر استخدام غرف الأنشطة أو التربية الرياضية كفصول دراسية.

تحفيز الطلاب على الحضور المدرسي من خلال الأنشطة المدرسية وتعديل لائحة الانضباط.

التعاون مع وزارة التعليم العالي لتطوير المناهج الدراسية، وإدراج تعليم البرمجة في المرحلة الثانوية بحلول عام 2026-2027.

تطوير نظام الثانوية العامة الجديد 2025

يعد نظام الثانوية العامة الجديد 2025 أمرًا يشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور حتى دفعة 2025 متسائلين إذا كان النظام الجديد سيكون خلال هذا العام أم العام المقبل لذلك سيعرض وزير التربية والتعليم كافة التفاصيل بشأن النظام وخاصة حقيقة ألغاء بعض مواد الثانوية العامة.

مناقشة تخفيض عدد مواد الثانوية العامة ودمج بعض المواد.

نفي شائعات إلغاء اللغة الأجنبية الثانية والمواد الأخرى، مع التأكيد على انتظار الإعلان الرسمي.



وزير التربية والتعليم

سد عجز المعلمين بالمدارس

يخطط وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لاستكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لسد العجز في عدد المعلمين، بالإضافة إلى تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، والتعاقد مع 50 ألف معلم بنظام الحصة وفق احتياجات كل إدارة تعليمية.

موعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد

لم يتم تحديد موعد بدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025 حتى الآن، ووفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لهذا النظام بالتعاون مع خبراء التعليم وخلال مؤتمر الصحفي سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.

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