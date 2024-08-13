تعليم النواب تكشف عن تحديات تطوير الثانوية العامة الجديدة

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تطوير الثانوية العامة هي مسالة مهمة وينبغي أن لا تترك لوزارة التربية والتعليم فقط ولكن نحتاج لمشاركة مجتمعية موسعة لأن التطوير ينبغي أن يرتبط بأمور أخري بعضها يتعلق بالجامعات ونظام القبول بها وبعضها يتعلق بأمور مالية مثل زيادة مرتبات المعلمين وأمور أخري تتعلق بالتشريعات تتطلب تدخل مجلس النواب.

تطوير الثانوية العامة

وأضافت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ “الموجز” أن تطوير الثانوية العامة ينبغي أن يقوم علي المحاور التالية :

1. تحديث المناهج الدراسية:



إعادة هيكلة المواد الدراسية : من الضروري تقليص عدد المواد التي يدرسها الطلاب مع التركيز على تلك التي تعزز المهارات والمعرفة المطلوبة لسوق العمل الحديث.



إدخال البرمجة: بحلول عام 2026/2027، حيث من المتوقع أن يتم تدريس البرمجة كجزء من المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية لتزويد الطلاب بالمهارات التكنولوجية الأساسية.



تحسين المحتوى التعليمي: ضرورة القيام بمراجعة وتحديث الكتب الدراسية لضمان تغطيتها للمفاهيم الأساسية بشكل شامل وفعال، مع تقليل الاعتماد على الكتب الخارجية.

2. تحسين نظام التقييم:

مراجعة أساليب التقييم: قد يشمل ذلك إعادة النظر في استخدام نظام البابل شيت والتصحيح الإلكتروني لضمان شفافية وعدالة التقييم.



عودة نظام التحسين: الوزارة قد تنظر في إعادة نظام التحسين للطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم في بعض المواد، وذلك لتوفير فرصة ثانية للطلاب.

3. معالجة مشكلات الكثافة الطلابية:

تقليل كثافة الفصول: عبر بناء مدارس جديدة وتوسيع المباني القائمة، وكذلك تطبيق أنماط جديدة مثل نظام الفصول المتحركة لتخفيف العبء عن المدارس المزدحمة.



تقسيم الأيام الدراسية: قد يتم تقسيم الأيام الدراسية بين الطلاب لتخفيف الكثافة، مع مراعاة تقليل المناهج الدراسية لضمان عدم تحميل الطلاب أو المعلمين أعباء إضافية.

4. تحسين بيئة التعليم:

تحفيز المعلمين: تقديم حوافز مالية ومعنوية للمعلمين لتحسين أدائهم وزيادة التزامهم بالعمل داخل المدارس في إطار تطوير الثانوية العامة .



تعزيز الدور التربوي للمدرسة: التركيز على الأنشطة التي تساعد في بناء الشخصية وتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية لدى الطلاب ضمن خطط تطوير الثانوية العامة .

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