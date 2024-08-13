إليك تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة البحيرة للعام 2024 .. «المرحلة الثانية»

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية لالتحاق الطلاب بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2024-2025، وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل.

وقد شمل تنسيق المدارس الفنية في تخصصات متعددة، بما في ذلك التجاري والفندقي والصناعي والزراعي, وفيما يلي تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية للمرحلة الثانية 2025.

تنسيق الدبلومات الفنية للمرحلة الثانية 2025

- تنسيق المدرسة الفنية العسكرية للشؤون الفندقية: من 230 درجة (بنين وبنات)

- تنسيق مدرسة البيضا المتقدمة التجارية (نظام ثلاث سنوات): من 170 درجة (بنين وبنات)

- تنسيق مدرسة الثانوية الفنية التجارية بكفر الدوار: من 145 درجة (بنات)

- تنسيق مدرسة البريجات التجارية: من 160 درجة (بنين وبنات)

- تنسيق مدرسة التجارة بنين بكوم حمادة: من 150 درجة (بنين وبنات)

- تنسيق مدرسة فصول شابور التجارية: من 160 درجة (بنين) و155 درجة (بنات)

- تنسيق مدرسة الدلنجات التجارية: من 165 درجة (بنات)

- تنسيق مدرسة حمدي الشحات التجارية: من 165 درجة (بنات)

- تنسيق مدرسة محمد توفيق دبوس: من 170 درجة (بنين وبنات)

- تنسيق مدرسة حيدر دبوس التجارية المشتركة: 170 درجة

- تنسيق مدرسة أبو المطامير التجارية المشتركة: من 170 درجة

- مدرسة أدفينا التجارية المشتركة: 165 درجة (بنين وبنات)

- مدرسة رشيد التجارية المشتركة: 145 درجة (بنين وبنات)

- مدرسة فيشا الثانوية التجارية المشتركة: 155 درجة (بنين وبنات)

- تنسيق مدرسة المحمودية التجارية: 155 درجة (بنات)

- مدرسة المحمودية الثانوية الفنية التجارية المشتركة: 150 درجة

- تنسيق مدرسة شبراخيب التجارية المشتركة**: 160 درجة (بنين وبنات)

- مدرسة محلة فرنوي التجارية (نظام السنوات الثلاث): 180 درجة

- مدرسة حوش عيسى التجارية: 145 درجة (بنين)

-مدرسة الشهيد محمد شعبان فتحي سيد أحمد: 150 درجة

- تنسيق مدرسة الحمانية التجارية: من 170 درجة (بنين وبنات).

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