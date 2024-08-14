تفاصيل تنسيق ومصاريف جامعة الجلالة الأهلية للعام الدراسي 2024/2025

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يتزايد اهتمام أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بمعرفة تفاصيل تنسيق ومصاريف جامعة الجلالة الأهلية، التي تُعتبر واحدة من الجامعات المتميزة في مصر. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء تسجيل الطلاب لرغباتهم في مكتب التنسيق، خاصة بعد التعديلات الأخيرة في نتائج الثانوية العامة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط التقديم في جامعة الجلالة الأهلية: يتيح الموقع الرسمي لجامعة الجلالة الأهلية للطلاب تسجيل طلبات الالتحاق بالعام الدراسي 2024/2025، يمكن للطلاب الوصول إلى رابط التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

تنسيق القبول في كليات جامعة الجلالة الأهلية: حدد المجلس الأعلى للجامعات الحد الأدنى لتنسيق القبول في كليات جامعة الجلالة الأهلية على النحو التالي:

كلية الطب: 77%

77% كلية طب الأسنان: 76%

76% كلية الهندسة: 66%

66% كلية العلاج الطبيعي: 74%

74% كلية الصيدلة: 71%

71% كلية علوم الحاسب: 61%

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية للعام الدراسي 2024/2025:

كلية الطب البشري: 105 ألف جنيه.

105 ألف جنيه. كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه.

85 ألف جنيه. كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

97 ألف جنيه. كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

63 ألف جنيه. كلية الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

50 ألف جنيه. كلية الهندسة: 86 ألف جنيه.

86 ألف جنيه. كلية العلوم الإدارية: 160 ألف جنيه.

160 ألف جنيه. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 46 ألف جنيه.

46 ألف جنيه. كلية الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه.

49 ألف جنيه. كلية اللغات الأجنبية: 43 ألف جنيه.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة الجلالة الأهلية:

شهادة ميلاد أصلية إلكترونية وصورة منها.

أصل شهادة الثانوية العامة أو كشف الدرجات وصورة منه.

للطلاب الحاصلين على شهادات عربية أو أجنبية معادلة، يجب تقديم شهادة كاملة مصدقة من وزارة الخارجية المصرية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

البطاقة العسكرية 6 كرت أو 7 جنود مختومة من مكتب التجنيد.

8 صور شخصية مقاس 6×4 بخلفية بيضاء.

إثبات دفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي.

يُعتبر هذا دليلًا شاملًا للمقبلين على الالتحاق بجامعة الجلالة الأهلية، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب.

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